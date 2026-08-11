अमेठी में कुएं से किशोर-किशोरी के शव बरामद; एक दिन पहले घर से हुए थे गायब
प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने, किशोर के खिलाफ किशोरी के परिजनों ने दी थी तहरीर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 7:04 PM IST
अमेठी: जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में एक गांव के बाहर कुएं से किशोर-किशोरी के शव बरामद हुए हैं. दोनों एक दिन पहले घर से निकले थे. मंगलवार सुबह किशोरी के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है. फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि शिवरतन गंज थाना क्षेत्र के एक गांव के पास दो नाबालिगों के शव मंगलवार सुबह एक कुएं से बरामद हुए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. बताया जा रहा है कि एक ही गांव के रहने वाले किशोर और किशोरी में प्रेम संबंध था. दोनों फोन पर बातचीत करते थे. रविवार रात को दोनों अपने-अपने घरों से निकल गए थे. देर रात तक नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.
मंगलवार सुबह लड़की के पिता ने शिवरतनगंज थाने पहुंचकर किशोर के खिलाफ नामजद तहरीर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इसी दौरान मंगलवार को ही ग्रामीणों ने गांव के बाहर स्थित कुएं में दो शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया. शिनाख्त के बाद दोनों की पहचान रविवार रात से लापता नाबालिग बच्चों के रूप में हुई.
थानाध्यक्ष शिवरतन गंज दयाशंकर मिश्र ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके कुछ घंटे बाद कुएं से दो शव मिलने की सूचना मिली. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शवों की हालत देखकर आशंका है कि रविवार को ही मौत हुई होगी. हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.
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