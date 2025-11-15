रांची में तीन पुलिसकर्मियों की मौत, धुर्वा डैम से शव और हथियार बरामद
रांची के धुर्वा डैम से तीन पुलिसकर्मियों के शव बरामद किए गए हैं.
Published : November 15, 2025 at 9:18 AM IST|
Updated : November 15, 2025 at 9:49 AM IST
रांची: राजधानी रांची में 14 नवंबर की रात बड़ा हादसा हो गया. पुलिसकर्मियों का एक वाहन अनियंत्रित होकर शुक्रवार की देर रात धुर्वा डैम में जा गिरा. जिसमें तीन पुलिसवालों की मौत हो गई. तीनों के शव बरामद किए गए हैं.
मृतकों की पहचान प्रिंसिपल जिला जज जमशेदपुर के दो बॉडीगार्ड और सरकारी ड्राइवर के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, दो बॉडीगार्ड और ड्राइवर शुक्रवार की देर रात धुर्वा डैम से होकर गुजर रहे थे. इसी दौरान उनका वाहन अनियंत्रित हो गया और धुर्वा डैम में जा गिरा. इस हादसे में तीनों की मौत हो गई. मृतकों में उपेंद्र कुमार सिंह, रोबिन कुजूर और सतेंद्र सिंह शामिल हैं.
हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन अनियंत्रित होने की वजह से धुर्वा डैम में जा गिरा, जिसकी वजह से तीन पुलिसकर्मियों की मौत हुई है. राहत और बचाव कार्य के बाद बॉडीगार्ड के शव और उनके हथियार डैम से खोज कर निकाल लिए गए हैं.
अचानक डैम में जा गिरी कार
स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार की देर रात धुर्वा डैम के पास से एक वाहन गुजर रहा था. अचानक वह वाहन तेजी के साथ धुर्वा डैम में जा गिरा. सूचना मिलने पर धुर्वा और नगड़ी पुलिस मौके पर पहुंची. 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों, गोताखोरों और पुलिस की मदद से कार को डैम से बाहर निकाला गया जिसमें से तीन शव और दो पुलिस हथियार बरामद किए गए.
घटना की जांच शुरू
वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार तीनों पुलिसकर्मी स्विफ्ट कार से धुर्वा स्थित ज्यूडिशल एकेडमी से धुर्वा डैम की तरफ निकले थे. उसी दौरान यह हादसा हुआ. धुर्वा डैम से निकाले गए वाहन की भी जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें-
सतगावां से रांची जा रही यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 11 लोग घायल
रांची में भीषण सड़क हादसा: रैली में जा रहे लोगों से भरा वाहन पलटा, चार की मौत, 23 घायल