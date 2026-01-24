ETV Bharat / state

काकरौला नाले में मिले लापता पति-पत्नी के शव, दिल्ली पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

दिल्ली के बिंदापुर से लापता दंपती के शव ककरौला नाले में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

दिल्ली पुलिस
लापता पति-पत्नी के शव नाले में मिले (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिले के नजफगढ़ स्थित ककरोला गंदा नाला में शुक्रवार दोपहर एक पुरुष और महिला के शव बरामद किए गए है. पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह तय नहीं कर पा रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का. ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

डीसीपी अंकित सिंह ने बताया की शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक कैब चालक ने ककरोला गंदा नाला पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना दी कि खेड़ बाबा मजार के पास स्थित नाले में दो शव पड़े हुए हैं. सूचना मिलते ही मामले की जानकारी थाना नजफगढ़ को दी गई. इसके बाद एसआई राजकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को नाले से बाहर निकलवाया गया. दोनों शव आंशिक रूप से सड़े हुए थे, लेकिन शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए.

मोबाइल से हुई मृतक की पहचान

मौके पर जांच के दौरान पुरुष के शव के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके जरिए मृतकों की पहचान संभव हो सकी. बरामद मोबाइल फोन के नंबर पर संपर्क करने पर मृतकों की पहचान मुन्ना लाल (58) और उनकी पत्नी रामवती देवी (55) के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि मृतक दंपती 17 जनवरी 2026 से थाना बिंदापुर क्षेत्र से लापता थे. दोनों मजदूरी का काम करते थे. मोबाइल फोन उनके बेटे रितेश के नाम पर पंजीकृत है, जो ऑटो पार्ट से जुड़े मजदूरी कार्य में लगा हुआ है.

पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. प्राथमिक जांच में किसी तरह की जबरन मारपीट या आपराधिक वारदात के संकेत सामने नहीं आए हैं. हालांकि पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक मौत के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट कहना संभव नहीं है. फिलहाल दोनों शवों को अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. कॉल डिटेल भी खंगाला जा रहा है.परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दंपति किन परिस्थितियों में लापता हुए और उनकी मौत कैसे हुई.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MISSING COUPLE FOUND IN DRAIN
DRAIN IN NAJAFGARH AREA
DELHI POLICE ON MISSING COUPLE
ककरोला गंदा नाला
DELHI CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.