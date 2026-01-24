ETV Bharat / state

काकरौला नाले में मिले लापता पति-पत्नी के शव, दिल्ली पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली में द्वारका जिले के नजफगढ़ स्थित ककरोला गंदा नाला में शुक्रवार दोपहर एक पुरुष और महिला के शव बरामद किए गए है. पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस यह तय नहीं कर पा रही है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का. ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

डीसीपी अंकित सिंह ने बताया की शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक कैब चालक ने ककरोला गंदा नाला पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना दी कि खेड़ बाबा मजार के पास स्थित नाले में दो शव पड़े हुए हैं. सूचना मिलते ही मामले की जानकारी थाना नजफगढ़ को दी गई. इसके बाद एसआई राजकुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को नाले से बाहर निकलवाया गया. दोनों शव आंशिक रूप से सड़े हुए थे, लेकिन शरीर पर किसी तरह के बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं पाए गए.

मोबाइल से हुई मृतक की पहचान

मौके पर जांच के दौरान पुरुष के शव के पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके जरिए मृतकों की पहचान संभव हो सकी. बरामद मोबाइल फोन के नंबर पर संपर्क करने पर मृतकों की पहचान मुन्ना लाल (58) और उनकी पत्नी रामवती देवी (55) के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि मृतक दंपती 17 जनवरी 2026 से थाना बिंदापुर क्षेत्र से लापता थे. दोनों मजदूरी का काम करते थे. मोबाइल फोन उनके बेटे रितेश के नाम पर पंजीकृत है, जो ऑटो पार्ट से जुड़े मजदूरी कार्य में लगा हुआ है.