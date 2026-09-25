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हरदोई में नाबालिग प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले; दोनों ने स्टेटस पर लिखा-'मेरी मौत हो चुकी है, देख लो आकर'

नाबालिगों ने इंस्टाग्राम पर मौत से पहले स्टेटस लगाया, इससे ही परिजनों को हुई जानकारी

प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले
प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:13 PM IST

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हरदोई: जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां दो नाबालिग प्रेमी जोड़ो के शव गांव के बाहर एक पेड़ पर लटके मिले. घटना से ठीक पहले नाबालिगों ने इंस्टाग्राम पर अपनी मौत से जुड़े स्टेटस लगाया. परिजनों ने जब स्टेटस देखा तो उनके होश उड़ गए और वे तलाश में जुट गए.

सूचना मिलते ही अतरौली थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरु कर दी.

पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम (VIDEO Credit; ETV Bharat)

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सारंगपुर गांव निवासी 16 वर्षीय किशोर और 14 वर्षीय किशोरी अचानक घर से लापता हो गए. परिजन उनकी तलाश कर ही रहे थे कि इसी दौरान इंस्टाग्राम स्टेटस देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. स्टेटस में लिखा हुआ था कि "मेरी मौत हो चुकी है, देख लो आकर" इसके बाद परिजन और ग्रामीण तुरंत खेतों की तरफ भागे. गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में एक पेड़ से दोनों के शव एक ही रस्सी के सहारे फांसी पर लटके मिले.

घटना की सूचना मिलने पर अतरौली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नीचे उतरवाया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) सुबोध गौतम भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई.

इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम ने बताया कि ग्राम सारंगपुर, थाना अतरौली क्षेत्र के खेत में किशोर और किशोरी के शव लटके मिले. प्रथम दृष्टया जांच में मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है. पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है. प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है.

नाबालिगों द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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