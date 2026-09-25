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हरदोई में नाबालिग प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले; दोनों ने स्टेटस पर लिखा-'मेरी मौत हो चुकी है, देख लो आकर'

प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई: जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां दो नाबालिग प्रेमी जोड़ो के शव गांव के बाहर एक पेड़ पर लटके मिले. घटना से ठीक पहले नाबालिगों ने इंस्टाग्राम पर अपनी मौत से जुड़े स्टेटस लगाया. परिजनों ने जब स्टेटस देखा तो उनके होश उड़ गए और वे तलाश में जुट गए. सूचना मिलते ही अतरौली थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरु कर दी. पुलिस अधीक्षक सुबोध गौतम (VIDEO Credit; ETV Bharat) प्राप्त जानकारी के अनुसार, सारंगपुर गांव निवासी 16 वर्षीय किशोर और 14 वर्षीय किशोरी अचानक घर से लापता हो गए. परिजन उनकी तलाश कर ही रहे थे कि इसी दौरान इंस्टाग्राम स्टेटस देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. स्टेटस में लिखा हुआ था कि "मेरी मौत हो चुकी है, देख लो आकर" इसके बाद परिजन और ग्रामीण तुरंत खेतों की तरफ भागे. गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में एक पेड़ से दोनों के शव एक ही रस्सी के सहारे फांसी पर लटके मिले.