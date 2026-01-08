गोमती नदी में मिले महिला-पुरूष के शवों की शिनाख्त नहीं; पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवाया
थाना प्रभारी बृजेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शवों की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहा हैं. एक शव पुराना लग रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 8, 2026 at 8:51 AM IST
लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 11:30 गोमती नदी में महिला और पुरूष का शव उतराता हुआ देखा गया. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला. दोनों के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जिससे उनकी पहचान हो सके. पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हुई. इसके बाद दोनों डेड बॉडीज को मोर्चरी में रखवा दिया गया है.
गोमती नगर थाना प्रभारी बृजेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शवों की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहा हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील की जा रही है. आसपास के थाना क्षेत्रों में भी जानकारी देकर पहचान कराने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है.
उन्होंने बताया कि एक शव काफी पुराना लग रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों शव काफी दूर से बहते-बहते यहां तक पहुंचे हैं. फिलहाल, पुलिस की कोशिशें जारी हैं.
दोनों की उम्र 30-32 के बीच: थाना प्रभारी ने बताया कि बुधवार को समय लगभग सुबह 11:30 बजे सूचना मिली कि गोमती नदी में एक पुरुष जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है और एक महिला जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, दोनों के शव तैरते हुए दिखे हैं.
सूचना मिलने पर तत्काल गोमती नगर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव को गोमती नदी से निकलवाया गया. शवों का निरीक्षण करते हुए शवों की पहचान के लिए आसपास के लोगों से जानकारी दी गई. उन्होंने बताया कि जल्द ही दोनों की पहचान होने की उम्मीद है.
