गोमती नदी में मिले महिला-पुरूष के शवों की शिनाख्त नहीं; पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवाया

लखनऊ: राजधानी के गोमती नगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 11:30 गोमती नदी में महिला और पुरूष का शव उतराता हुआ देखा गया. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों शवों को नदी से बाहर निकाला. दोनों के पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जिससे उनकी पहचान हो सके. पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन पहचान नहीं हुई. इसके बाद दोनों डेड बॉडीज को मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

गोमती नगर थाना प्रभारी बृजेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि शवों की शिनाख्त के लिए प्रयास किए जा रहा हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील की जा रही है. आसपास के थाना क्षेत्रों में भी जानकारी देकर पहचान कराने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है.

उन्होंने बताया कि एक शव काफी पुराना लग रहा है. ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों शव काफी दूर से बहते-बहते यहां तक पहुंचे हैं. फिलहाल, पुलिस की कोशिशें जारी हैं.