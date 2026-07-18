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पौड़ी गढ़वाल: चोरपानी जंगल में मिले दंपति के शव, आत्महत्या का शक, लावारिस बाइक से चला पता

कोटद्वार: पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के चोरपानी-सनेह जंगल में 17 जुलाई की सुबह एक पेड़ के पास दंपति के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार भेजा गया. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

पुलिस के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा 16 जुलाई की शाम जंगल में लावारिस हालत में मिली एक बाइक से हुआ. चोरपानी-सनेह जंगल के पास सड़क किनारे बिना किसी व्यक्ति के खड़ी बाइक मिलने पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. वाहन की जानकारी जुटाने के साथ ही पुलिस ने आसपास के जंगल में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया. रात तक चले सर्च अभियान के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस टीम ने सड़क से करीब 150 मीटर अंदर जंगल में एक पेड़ के पास से पति-पत्नी के शव बरामद किए.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई. जांच में मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के भूमिदान गांव निवासी अमनदीप कौर और उनके पति सतविंदर सिंह निवासी अलवर (राजस्थान) के रूप में हुई.