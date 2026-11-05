कन्नौज में घर के अंदर पति-पत्नी के शव और घायल अवस्था में मासूम के मिलने से इलाके में हड़कंप.
तख्त पर पत्नी, चारपाई पर पड़ा था पति का शव, 3 साल की बेटी भी घायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:38 PM IST
कन्नौज: गुरसहायगंज में बुधवार को घर के अंदर पति-पत्नी की शव और घायल अवस्था में बेटी के मिलने से इलाके में हड़कंप है, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार, मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र की सीएचसी चौकी का है. मृतक संजीव रेलवे टिकट बेचने का काम करता था. बुधवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने आवाज लगाई, जब घर से कोई प्रतिक्रिया नही आई, तो लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो सभी के होश उड़ गए.
घर के अंदर संजीव और उसकी पत्नी शिखा के शव, जबकि बेटी घायल अवस्था में पड़ी थी. आनन-फानन में लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां के डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि घर में आने-जाने के दो रास्ते थे. एक तरफ ताला लगा है, जबकि दूसरा रास्ता अंदर से बंद था. महिला के गले में साड़ी का फंदा लगा था, वहीं पति के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं.
फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है. पति-पत्नी की मौत कैसे हुई? बेटी घायल कैसे हुई? और बंद घर के अंदर बुधवार सुबह क्या हुआ था? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे.
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