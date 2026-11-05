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कन्नौज में घर के अंदर पति-पत्नी के शव और घायल अवस्था में मासूम के मिलने से इलाके में हड़कंप.

कन्नौज में घर के अंदर मिला पति-पत्नी का शव ( Photo Credit; ETV Bharat )

कन्नौज: गुरसहायगंज में बुधवार को घर के अंदर पति-पत्नी की शव और घायल अवस्था में बेटी के मिलने से इलाके में हड़कंप है, सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.



पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के अनुसार, मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र की सीएचसी चौकी का है. मृतक संजीव रेलवे टिकट बेचने का काम करता था. बुधवार सुबह जब काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने आवाज लगाई, जब घर से कोई प्रतिक्रिया नही आई, तो लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा तो सभी के होश उड़ गए.