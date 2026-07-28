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कानपुर में किराये के कमरे में मिले पति-पत्नी के शव, 5 महीने पहले ही किया था प्रेम विवाह

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि सचेंडी के रहने वाले सौरभ सविता ने करीब पांच महीने पहले रानी से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों दिल्ली में रह रहे थे और करीब चार-पांच दिन पहले ही बर्रा-7 में किराए का कमरा लेकर रहने आए थे.

कानपुर: कानपुर साउथ के बर्रा इलाके में मंगलवार शाम किराए के एक कमरे में नवविवाहित दंपती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. कमरे के अंदर पत्नी का शव जमीन पर पड़ा मिला, जबकि पति का शव फंदे से लटका था. सूचना पर बर्रा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. पुिलस का कहना है कि पत्नी के मायकेवालों ने कुछ आरोप लगाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है.

मंगलवार को काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर मकान में रहने वाले लोगों को संदेह हुआ. पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी. इस पर मकान मालिक ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. कमरे के अंदर सौरभ का शव फंदे से लटका मिला, जबकि रानी मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी थी. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. बर्रा पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.

डीसीपी साउथ में बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. प्रथम दृष्टया पति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला तथा पत्नी का शव कमरे में पड़ा था. दोनों कुछ दिन पूर्व ही उक्त मकान में किराये पर रहने आए थे तथा मूल रूप से थाना सचेंडी क्षेत्र के निवासी थे. परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में गहन जांच की जा रही है. मृत्यु के वास्तविक कारणों का निर्धारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा.नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

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