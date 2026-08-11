सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने दी जान, मौत का कारण अज्ञात
बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने जान दे दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 11, 2026 at 7:11 PM IST
बिलासपुर : सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा वार्ड नंबर 12 में दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां किराये के मकान में रहने वाले पति पत्नी की मौत हुई है. सुबह बच्चों ने माता पिता के शव को देखा. बच्चों की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और शवों को देखकर पुलिस को सूचना दी.पुलिस ने मर्ग कायम करके जांच शुरु कर दी है.
कौन हैं मृतक ?
मृतकों की पहचान रमेश सिंह बंजारा और उनकी पत्नी माया बंजारा के रूप में हुई है. दोनों मूल रूप से जामकछार, जिला अनूपपुर (मध्यप्रदेश) के रहने वाले थे . वर्तमान में सिरगिट्टी के नयापारा में किराए के मकान में रह रहे थे. रमेश सिंह बंजारा सिरगिट्टी के किसी फैक्ट्री में काम करता था.मामले मे सीएसपी आकाश चौधरी ने जानकारी दी.
पति पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला है.घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहें हैं. पति-पत्नी ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता लगाया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है- आकाश चौधरी,सीएसपी
मौत का कारण अज्ञात
पति-पत्नी ने ये कदम क्यों उठाया, इसका तत्काल पता नहीं चल सका है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी ली जा रही है. घटना के बाद से दोनों बच्चे डरे सहमे हुए हैं.आपको बता दें कि मंगलवार सुबह जब दोनों बच्चे सोकर उठे तो उन्होंने अपने माता-पिता को फंदे पर लटकता देखा. इसके बाद बच्चों की चीख सुनकर मकान मालिक और पड़ोसी मौके पर पहुंचे.सूचना मिलने के बाद मृतक का भाई भी मौके पर पहुंचा.जिस कमरे में दोनों मृत थे वो कमरा अंदर से बंद था, जिसे बच्चों की मदद से खोला गया.
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है
यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).
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