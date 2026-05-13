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48 घंटे से लापता थीं दो बहनें, अब मिले शव, मुजफ्फरपुर में दरिंदगी की आशंका

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब दो दिन से लापता दो मासूम चचेरी बहनों का शव ईंट भट्ठे के पास पानी भरे गड्ढे से बरामद किया गया. मृत बच्चियों की उम्र 12 साल और 7 साल बतायी जाती है. घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है.

दो दिन से लापता थी दोनों बच्चियां: परिजनों के अनुसार, गांव में शादी समारोह होने के कारण दोनों बच्चियां सोमवार शाम घर के बाहर खेलते हुए शादी वाले घर में आ-जा रही थीं. देर शाम तक जब दोनों वापस घर नहीं लौटीं, तब परिजनों ने खोजबीन शुरू की. काफी तलाश के बाद भी जब बच्चियों का कोई सुराग नहीं मिला, तो मामले की सूचना रामपुरहरी थाना पुलिस को दी गई.

ईंट भट्ठे के पास से मिला शव: पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसी बीच बुधवार सुबह ईंट भट्ठे के पास दोनों बच्चियों के शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने पानी में शव पड़े होने की जानकारी पुलिस और परिजनों को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेज दिया है.

दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका: परिजनों ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या किए जाने की आशंका जताई है. उनका कहना है कि शवों की स्थिति काफी खराब थी और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे. परिजनों ने यह भी दावा किया कि शवों को आवारा कुत्तों ने नोच दिया था, जिससे शव क्षत-विक्षत हो गए थे.

"हमलोग मंगलवार को भी ईंट भट्ठे के आसपास खोजबीन करने गए थे, लेकिन तब वहां कुछ नहीं था. बुधवार सुबह सूचना मिली कि दोनों बच्चियों का शव वहां पड़ा है. हमें आशंका है कि बच्चियों के साथ गलत काम करने के बाद उनकी हत्या कर शव फेंक दिया गया है."- मृत बच्चियों के परिजन

मौके पर पहुंची FSL की टीम: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. मामले की जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. डीएसपी पश्चिमी अलय वत्स ने बताया कि सोमवार देर रात बच्चियों के लापता होने की सूचना मिली थी.