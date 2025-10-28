ETV Bharat / state

पति-पत्नी के शव मिले कमरे में, वृद्ध मां रह गई अकेली, मामले की जांच में जुटी पुलिस

धौलपुर: बसेड़ी क्षेत्र के हीरापुरा गांव में मंगलवार को एक दंपती ने अपने मकान में आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मौका मुआयना कर डेड बॉडी को कब्जे में लिया.

बसेड़ी थाना प्रभारी बृजेश कुमार पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का पुलिस ने बारीकी से मौका मुआयना किया. थाना प्रभारी ने बताया कि घर में मौके पर पति-पत्नी के शव मिले. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) टीम को भी मौके पर बुलाया. मौके से साक्ष्य के नमूने एकत्रित किए हैं. डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा दिया है. आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि पारिवारिक गृह क्लेश या किसी अन्य मामले से आत्महत्या की आशंका है. हालांकि सटीक कारण जांच के बाद ही सामने आ पाएगा.