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लखीमपुर खीरी: अंदर से बंद था दरवाजा, खोलते ही कमरे में इस हाल में मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव; इलाके में हड़कंप

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

लखीमपुर खीरी : मैलानी थाना क्षेत्र में दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है, यहां एक कमरे में 17 वर्षीय किशोरी और 21 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटके मिले हैं. घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी. फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान स्टेशन पूर्व मोहल्ला निवासी बृजेश कुमार उर्फ राकेश (21) पुत्र हिमांशु के रूप में हुई है. किशोरी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, जबकि बृजेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था.