लखीमपुर खीरी: अंदर से बंद था दरवाजा, खोलते ही कमरे में इस हाल में मिले प्रेमी-प्रेमिका के शव; इलाके में हड़कंप
शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक और किशोरी के बीच करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:18 PM IST
लखीमपुर खीरी : मैलानी थाना क्षेत्र में दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है, यहां एक कमरे में 17 वर्षीय किशोरी और 21 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटके मिले हैं. घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी. फिलहाल पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, युवक की पहचान स्टेशन पूर्व मोहल्ला निवासी बृजेश कुमार उर्फ राकेश (21) पुत्र हिमांशु के रूप में हुई है. किशोरी अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, जबकि बृजेश तीन भाइयों में सबसे छोटा था.
बताया गया कि घटना के समय किशोरी के माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे. मां वापस आई तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला. उन्होंने दीवार फांदकर घर के अंदर पहुंचने का प्रयास किया. आसपास के लोगों की मदद से खिड़की काटकर दरवाजा खोला गया. कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. वहां किशोरी और युवक के शव फंदे से लटके मिले. इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई.
तीन साल से था प्रेम प्रसंग
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक और किशोरी के बीच करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक ही जाति और समुदाय से ताल्लुक रखते थे. उनके बीच कोई पारिवारिक रिश्ता भी नहीं था. हालांकि, दोनों ने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों की मौत हुई और इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है.
दोनों परिवारों से पूछताछ जारी
मैलानी थाना प्रभारी रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि शुरुआती जांच में किशोरी और युवक के बीच करीब तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग होने की बात सामने आई है. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है. पुलिस दोनों परिवारों के लोगों से पूछताछ कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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