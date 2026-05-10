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ब्लू सूटकेस से दो सिरकटी लाश बरामद, बच्चे और युवक का हाथ-पैर और सिर गायब

कैमूर में ब्लू सूटकेश से एक बच्चा और एक युवक का हाथ- पैर कटा शव बरामद हुआ है, जबकि सिर गायब है. पढ़ें पूरी खबर..

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कैमूर में सूटकेस से शव बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 4:02 PM IST

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कैमूर: बिहार के कैमूर में शव मिलने से हड़कंप मच गया. रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी से दो ब्लू कलर के सूटकेस से एक बच्चा और एक युवक का हाथ-पैर कटा हुआ शव बरामद किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों शवों के सिर गायब हैं. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

सिर कटी लाशें मिलने से सनसनी: शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. अभी तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि काटने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए दोनों शव को सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया गया है.

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मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

"नदी से दो ब्लू कलर के सूटकेस से एक बच्चा और एक युवक का हाथ पैर कटा हुआ शव बरामद किया गया है. अपराधियों द्वारा हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को काटकर सूटकेस में भर कर फेंक दिया है."- स्थानीय

तफ्तीश में जुटी पुलिस: वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि रविवार के सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गावती नदी में सूटकेस में कटा हुआ एक युवक और एक बच्चा का शव बरामद किया गया है. जहां सूचना के बाद मैके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से शव के अलग-अलग हिस्सों को बरामद कर कब्जे में ले लिया है.

क्या बोले एसपी?: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अभी किसी थाने में कोई भी लापता व्यक्ति को लेकर सूचना दर्ज नहीं कराई गई है. फिलहाल पुलिस आसपास के सटे हुए बॉर्डर जिलों को इसकी सूचना भेजी जा रही है, ताकि शवों की पहचान हो सके.

"फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. फिलहाल पुलिस शवों के शिनाख्त करने और मामले की जांच में जुट गई है."- हरिमोहन शुक्ला, एसपी, कैमूर

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