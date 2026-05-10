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ब्लू सूटकेस से दो सिरकटी लाश बरामद, बच्चे और युवक का हाथ-पैर और सिर गायब

कैमूर में सूटकेस से शव बरामद ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार के कैमूर में शव मिलने से हड़कंप मच गया. रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी से दो ब्लू कलर के सूटकेस से एक बच्चा और एक युवक का हाथ-पैर कटा हुआ शव बरामद किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों शवों के सिर गायब हैं. पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. सिर कटी लाशें मिलने से सनसनी: शव मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. अभी तक दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है. स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि काटने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए दोनों शव को सूटकेस में भरकर नदी में फेंक दिया गया है. मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat) "नदी से दो ब्लू कलर के सूटकेस से एक बच्चा और एक युवक का हाथ पैर कटा हुआ शव बरामद किया गया है. अपराधियों द्वारा हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को काटकर सूटकेस में भर कर फेंक दिया है."- स्थानीय