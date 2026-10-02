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हरदोई में कमरे में मिले देवर-भाभी के शव; दरवाजा खोलकर निकाले गये, पुलिस जांच में जुटी

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

हरदोई : जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कोतवाली क्षेत्र के गांव में शुक्रवार को एक ही कमरे में देवर और भाभी के शव मिलने पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं. वहीं, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.