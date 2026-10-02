हरदोई में कमरे में मिले देवर-भाभी के शव; दरवाजा खोलकर निकाले गये, पुलिस जांच में जुटी
थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि मामले की हर पहलू से निष्पक्ष जांच की जा रही है."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:05 PM IST
हरदोई : जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. कोतवाली क्षेत्र के गांव में शुक्रवार को एक ही कमरे में देवर और भाभी के शव मिलने पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए हैं. वहीं, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि "सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलकर दोनों शवों को पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फॉरेंसिक टीम द्वारा भी आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. मामले की हर पहलू से निष्पक्ष जांच की जा रही है."
मामला बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के हबीबनगर गांव का है. मृतकों की पहचान सीमा (35) और उसके देवर रामरूप (22) के रूप में हुई है. शुक्रवार को जब दोनों काफी देर तक नजर नहीं आए, तो शंका होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने देखा कि कमरा अंदर से बंद था. सूचना मिलते ही बिलग्राम कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई, जहां दोनों के शव मिले.
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य आवश्यक भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद ही मौत के सही कारणों और घटना की असली वजह का खुलासा हो सकेगा.
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