रोडवेज बस में मृत मिले सिंचाई विभाग के इंजीनियर, रेलवे ट्रैक पर मिला घर से लापता युवक का शव

लखनऊ: राजधानी में अलग-अलग दो घटनाओं में सिंचाई विभाग के इंजीनियर समेत दो लोगों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के एक ढाबे के पास सिंचाई विभाग में इंजीनियर बस में अचेत अवस्था में मिले. इसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरी ओर गोसाईगंज से लापता युवक का शव मदेयगंज में रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

गाजीपुर निवासी सिंचाई विभाग के सहायक इंजीनियर जयशंकर प्रसाद (55) आजमगढ़ में तैनात थे. शुक्रवार रात वह आजमगढ़ से बस से लखनऊ घर लौट रहे थे. रात 10 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के एक ढाबे पर उनकी परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी. जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उन्हें कॉल करना शुरू किया, कुछ देर बाद बस कंडक्टर ने फोन उठाया और तबीयत बिगड़ने की सूचना दी.

कंडक्टर ने उन्हें एम्बुलेंस से लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक से हुई होगी. इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इंजीनियर जयशंकर प्रसाद की मौत की सही वजह साफ नहीं हो सकी है. जिसकी जांच की जा रही है.