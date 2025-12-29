रोडवेज बस में मृत मिले सिंचाई विभाग के इंजीनियर, रेलवे ट्रैक पर मिला घर से लापता युवक का शव
इंजीनियर की आजमगढ़ में थी तैनाती, मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं, पुलिस कारणों की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 11:59 AM IST|
Updated : December 29, 2025 at 12:11 PM IST
लखनऊ: राजधानी में अलग-अलग दो घटनाओं में सिंचाई विभाग के इंजीनियर समेत दो लोगों के शव संदिग्ध हालत में मिले हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के एक ढाबे के पास सिंचाई विभाग में इंजीनियर बस में अचेत अवस्था में मिले. इसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरी ओर गोसाईगंज से लापता युवक का शव मदेयगंज में रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
गाजीपुर निवासी सिंचाई विभाग के सहायक इंजीनियर जयशंकर प्रसाद (55) आजमगढ़ में तैनात थे. शुक्रवार रात वह आजमगढ़ से बस से लखनऊ घर लौट रहे थे. रात 10 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के एक ढाबे पर उनकी परिजनों से आखिरी बार बात हुई थी. जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उन्हें कॉल करना शुरू किया, कुछ देर बाद बस कंडक्टर ने फोन उठाया और तबीयत बिगड़ने की सूचना दी.
कंडक्टर ने उन्हें एम्बुलेंस से लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हार्ट अटैक से हुई होगी. इंस्पेक्टर गाजीपुर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि इंजीनियर जयशंकर प्रसाद की मौत की सही वजह साफ नहीं हो सकी है. जिसकी जांच की जा रही है.
लापता युवक का मिला शव: गोसाईगंज के कुरियानी गांव निवासी विकास शर्मा (25) का शव मदेयगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज क्रॉसिंग पर शनिवार रात मिलने से हड़कंप मच गया. विकास शुक्रवार सुबह अपनी मां से मोबाइल बनवाने के नाम पर 300 रुपये लेकर घर से निकला था. जब वह रात तक नहीं लौटा, तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. मृतक के भाई विशाल ने बताया कि विकास एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, लेकिन नशे की लत के कारण उसने नौकरी छोड़ दी थी. इंस्पेक्टर गोसाईंगंज दिलेश कुमार सिंह ने बताया पुलिस ने विकास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें: दुस्साहस; लखनऊ में मनचले ने छात्रा को फोन पर भेजे अश्लील मैसेज, विरोध पर घर में घुसकर पीटा
यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में टप्पेबाजी गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार, रुपए दोगुना करने का देते थे झांसा, दिल्ली से मास्टरमाइंड पति-पत्नी गिरोह को कर रहे थे ऑपरेट