पवित्र पुष्कर सरोवर के वल्लभ घाट पर मिले युवक-युवती के शव, शिनाख्त के बाद जांच में जुटी पुलिस
पुष्कर सरोवर वल्लभ घाट में एक युवक-युवती के शव तैरते मिले. पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच कर रही है.
Published : June 12, 2026 at 10:27 AM IST
अजमेर: प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के पवित्र पुष्कर सरोवर के वल्लभ घाट पर शुक्रवार सुबह एक युवक और युवती की लाश तैरती मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. सुबह जब स्थानीय लोग घाट की तरफ गए, तो उन्होंने पानी की सतह पर दो शवों को तैरते देखा, जिसके बाद तुरंत पुष्कर थाना पुलिस को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को सरोवर से बाहर निकाला. इसके बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुष्कर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है. दोनों शवों की शिनाख्त भी हो गई है. युवक और युवती दोनों अजमेर के निवासी है. पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि युवक की पहचान अजमेर के ट्राम्बे स्टेशन निवासी राज के रूप में हुई है, जबकि युवती भी अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की रहने वाली है.
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बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले भी युवती के परिजनों ने क्लॉक टावर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उस समय पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवती को ढूंढ निकाला था और उसे परिजनों को सौंप दिया था. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.
दोनों ने नहीं छोड़े अपने हाथ: सरोवर में युवक और युवती के शव एक साथ मिले. दोनों का शरीर फूल चुका था. इससे लग रहा है कि दोनों ने सरोवर में दो दिन पहले कूदकर जान दी है. शुक्रवार को दोनों के शव पानी की सतह पर तैरते हुए मिले. दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थाम रखा था. मामला प्रेम प्रसंग का है.
युवती के कपड़ों से मिला आधार कार्ड: युवक और युवती के शवों की पड़ताल में युवती के कपड़ों से उसका आधार कार्ड मिलने पर उसकी शिनाख्त हुई है, जबकि युवक के कपड़ों से कुछ नहीं मिला. दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. सरोवर में कूदने से पहले दोनों ने विषाक्त पदार्थ का सेवन भी कर रखा था. हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से ही होगी.