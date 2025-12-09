सिरोही में दिल दहलाने वाली घटना: दो बेटियों के साथ कुएं में मिला मां का शव
घटना के वक्त महिला ने अपनी नवजात बेटी को कमर से बांध रखा था.
Published : December 9, 2025 at 9:16 AM IST
सिरोही: जिले के मंडार थाना क्षेत्र की पादर पंचायत के डिबड़ी गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. यहां एक विवाहिता और उसकी दो मासूम बेटियों के शव पुराने कुएं में मिले. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
मंडार थानाधिकारी प्रवीण आचार्य ने बताया कि घटनास्थल की प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि इसके पीछे के ठोस कारणों का अभी पता नहीं चल पाया. हर एंगल से जांच की जा रही है. मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है. जमना देवी (25) पत्नी केवाराम रेबारी अपने पीहर विबड़ी गांव में रह रही थीं. कुछ समय पहले ही मायके आई थीं. कुछ दिन पूर्व उन्होंने बेटी को जन्म दिया था. इससे पहले उनकी ढाई वर्ष की पुत्री अंजली थी. घटना के वक्त महिला ने नवजात को कमर से बांध रखा था.
पुलिस के अनुसार, परिजनों को जमना और दोनों बच्चियां घर में नजर नहीं आईं. तलाश करने के दौरान घर से कुछ दूर पुराने कुएं के पास शक हुआ. ग्रामीणों ने कुएं में झांककर देखा तो अंदर चुनरी और एक बच्ची का शव नजर आया. इसके बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. मंडार पुलिस पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कुएं में अधिक पानी होने के कारण मोटर और जनरेटर की सहायता से पानी बाहर निकाला गया. इसके बाद रस्सियों के सहारे तीनों शव बाहर निकाले जा सके. घटना की गंभीरता को देखते जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. तीनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.