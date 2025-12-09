ETV Bharat / state

सिरोही में दिल दहलाने वाली घटना: दो बेटियों के साथ कुएं में मिला मां का शव

रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन का अमला ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही: जिले के मंडार थाना क्षेत्र की पादर पंचायत के डिबड़ी गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. यहां एक विवाहिता और उसकी दो मासूम बेटियों के शव पुराने कुएं में मिले. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. मंडार थानाधिकारी प्रवीण आचार्य ने बताया कि घटनास्थल की प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. हालांकि इसके पीछे के ठोस कारणों का अभी पता नहीं चल पाया. हर एंगल से जांच की जा रही है. मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी है. जमना देवी (25) पत्नी केवाराम रेबारी अपने पीहर विबड़ी गांव में रह रही थीं. कुछ समय पहले ही मायके आई थीं. कुछ दिन पूर्व उन्होंने बेटी को जन्म दिया था. इससे पहले उनकी ढाई वर्ष की पुत्री अंजली थी. घटना के वक्त महिला ने नवजात को कमर से बांध रखा था.