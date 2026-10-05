ललितपुर में मां ने चार साल के बेटे के साथ कुएं में लगाई छलांग, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया
मृतका और उसके चार वर्षीय बेटे के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:46 PM IST
ललितपुर : जाखलौन थाना क्षेत्र में सोमवार को एक महिला ने अपने चार साल के बच्चे के साथ कुएं में कुद गई. दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर जाखलौन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव कुएं से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिए. पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया, पुरुषोत्तम पुत्र हरचरन ने थाना जाखलौन पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी पूजा (26) अज्ञात कारणों के चलते अपने चार वर्षीय पुत्र के साथ कुंए में गिरने से पानी में डूबकर दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया और नियमानुसार कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की.
इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. मृतका और उसके चार वर्षीय बेटे के शरीर पर प्रथम दृष्टया कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं. घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. पुलिस ने मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है.
अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि महिला ने अपने बच्चे के साथ किन कारणों से आत्महत्या की है इसकी जांच की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है. आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोट आने के बाद कि जाएगी.
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