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ललितपुर में मां ने चार साल के बेटे के साथ कुएं में लगाई छलांग, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया

कुएं में मिला मां और बेटे का शव. ( Photo Credit; ETV Bharat )

ललितपुर : जाखलौन थाना क्षेत्र में सोमवार को एक महिला ने अपने चार साल के बच्चे के साथ कुएं में कुद गई. दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई. सूचना मिलने पर जाखलौन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव कुएं से बाहर निकलवाकर कब्जे में लिए. पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.