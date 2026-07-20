दिल्ली के संत नगर में फ्लैट के अंदर मिले युवक-युवती के शव, इलाके में हडकंप, पुलिस जांच में जुटी
पुलिस युवक-युवती की पहचान करने में जुटी हुई है. हालांकि मकान मालिक की मानें तो युवती किराए पर रह रही थी, और जॉब करती थी.
Published : July 20, 2026 at 1:42 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके में एक फ्लैट के अंदर से 2 शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई. वहीं इस घटना की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई. इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं.
मृतक युवती 26 साल की बताई जा रही है, कमरे के अंदर जिस युवक की डेड बॉडी साथ में बरामद हुई है, अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है.
साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके के संत नगर में एक फ्लैट के अंदर युवक और युवती के संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से हड़कंप मच गया. वहीं जब इसकी सूचना मकान मालिक अभिषेक को लगी तो मौके पर डुप्लीकेट चाबी लेकर मकान मालिक अपने संत नगर इलाके वाले फ्लैट पर पहुंचे और जब फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा खोला तो देखा कि लड़की की शव बिस्तर पर पड़ा है वहीं लड़का फंदे से लटका हुआ है. मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंच दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.
मकान मालिक अभिषेक ने बताया कि मृतक युवती 2 साल से मेरे फ्लैट में रह रही थी, किराया बढ़ाने को लेकर बात भी हुई थी लेकिन मैं किराया नहीं बढ़ाया. उन्होने बताया कि मृतक नेहरू प्लेस में किसी कंपनी में काम करती थी. सुबह 9:00 बजे के आसपास सूचना मिली जिसके बाद मैं डुप्लीकेट चाबी लेकर पहुंचा तब घर का अंदर का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया, तुरंत मैंने इसकी सूचना पुलिस को दी.
मकान मालिक का ये भी कहना है कि मृतक युवती अच्छे स्वभाव की थी. जबकि युवक के बारे में मकान मालिक ने जानकारी होने से इनकार कर दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
वहीं इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने बताया कि पुलिस को दो शव संत नगर इलाके में मिलने की सूचना प्राप्त हुई .पुलिस पहचान करने में लगी है युवक और युवती की.
वही इस बारे में मकान मालिक से भी बात की जा रही है, फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच करने में लगी हुई है और मृतकों की पहचान की जा रही है.
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