करनाल में डबल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपती के हाथ-पैर बांधकर वारदात, संदिग्ध मामले की जांच में जुटी पुलिस

करनाल में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के भीतर दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

couple bodies found in Karnal
करनाल में बुजुर्ग दंपति की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 12, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
करनालः एक घर में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी मिलने की सूचना के बाद सोमवार सुबह करनाल के असंध में सनसनी फैल गई. सबसे पहले परिवार के सदस्य ने शवों को देखा. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई.

50 सालों से असंध में रह रहा था परिवारः पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार "असंध के बीडीपीओ कार्यालय के गली में यह घटना घटित हुई है. पति-पत्नी की संदिग्ध स्थितियों में डेड बॉडी बरामद हुई है. जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे." वहीं घर का सामान भी बिखरा हुआ था. मृतक की पहचान 80 वर्षीय नंबरदार हरि सिंह और उसकी 75 वर्षीय पत्नी लीला के रूप में हुई है. यह मूल रूप से करनाल के कारसा गांव के रहने वाले थे. दोनों बीते 50 सालों से असंध में रह रहे थे, जो कबाड़ी का काम करते थे. मृतक हरि सिंह के दो बेटे हैं. एक पड़ोस में ही रहता है, जबकि एक उनसे थोड़ी दूर रहता है.

करनाल में बुजुर्ग दंपति की हत्या (Etv Bharat)

दादा-दादी के शव देख दंग रह गया पोता: मृतक बुजुर्ग के पोते रोहित ने बताया कि "सुबह वह दादा-दादी से मिलने के लिए आये थे. करीब 10:00 बजे के आसपास घर पर पहुंचा तो घर में कोई भी चहल-पहल नहीं दिखाई दी. अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा हुआ था. दादा-दादी बेड पर ही पड़े हुए थे. उनका शरीर अकड़ा हुआ था और हाथ-पैर बंधे हुए थे. पास से देखा तो उनकी मौत हो चुकी थी. मैंने तुरंत अपने चाचा को बुलाया और उसके बाद पुलिस को सूचित किया."

पुलिस जांच तेज: असंध थाना प्रभारी नसीब सिंह ने बताया कि "पुलिस को बुजुर्ग दंपति की मौत की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. दंपति के हाथ-पैर बंधे थे, घर का सामान भी बिखरा हुआ मिला. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. लूट के इरादे से हत्या की गई है या कुछ और मामला है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा. पुलिस हर पहलू पर काम कर रही है."

