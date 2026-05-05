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जालौन में पति-पत्नी की लाश कमरे में मिली, आत्महत्या की आशंका; पुलिस की जांच जारी

क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि मृतक की पहचना विवेक (22) और उनकी पत्नी साधना (21) के रूप में हुई है.

जालौन में पति-पत्नी की लाश कमर में मिली.
जालौन में पति-पत्नी की लाश कमर में मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 10:05 AM IST

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जालौन: नवदंपति ने घर के अंदर सुसाइड कर लिया. यह सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना सोमवार देर रात की है.

क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि मृतक की पहचना विवेक (22) और उनकी पत्नी साधना (21) निवासी बिरिया खुर्द के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि पुलिस की सूचना मिली की जालौन कोतवाली के ग्राम बिरिया खुर्द निवासी विवेक और उनकी पत्नी साधना ने आत्महत्या कर ली है. जब दोनों काफी देर तक कमरे से नहीं निकले तो परिजनों को शक हुआ.

दरवाजा खुलवाकर देखा गया तो दोनों के शव फंदे से लटके मिले थे. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर क्षेत्राधिकारी जालौन शैलेंद्र बाजपेई और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.

पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल, आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं और पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

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