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जालौन में पति-पत्नी की लाश कमरे में मिली, आत्महत्या की आशंका; पुलिस की जांच जारी

जालौन: नवदंपति ने घर के अंदर सुसाइड कर लिया. यह सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. घटना सोमवार देर रात की है.

क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि मृतक की पहचना विवेक (22) और उनकी पत्नी साधना (21) निवासी बिरिया खुर्द के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि पुलिस की सूचना मिली की जालौन कोतवाली के ग्राम बिरिया खुर्द निवासी विवेक और उनकी पत्नी साधना ने आत्महत्या कर ली है. जब दोनों काफी देर तक कमरे से नहीं निकले तो परिजनों को शक हुआ.

दरवाजा खुलवाकर देखा गया तो दोनों के शव फंदे से लटके मिले थे. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर क्षेत्राधिकारी जालौन शैलेंद्र बाजपेई और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कराया गया, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.