मऊ में पोखरे में मिले बच्चे और किशोरी के शव, पुलिस जांच में जुटी
प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 10:34 PM IST
मऊ : जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुलतानपुर बाजार में गुरुवार को एक ही पोखरे में कुछ ही घंटों के अंतराल पर दो शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दोपहर में पोखरे में डूबने से तीन वर्षीय बालक की मौत हो गई. वहीं, शाम करीब पांच बजे उसी पोखरे में किशोर (16) का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
बालक की पहचान सुल्तानपुर निवासी अतीकुर्रहमान के रूप में हुई है. मासूम की मौत के बाद शाम करीब पांच बजे पोखरे में कक्षा 10 की छात्रा अंशु का शव मिलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. किशोरी की पहचान बनकरा खुर्द गांव निवासी प्रेमचंद की पुत्री अंशु के रूप में हुई है. एक ही पोखरे में कुछ घंटों के भीतर दूसरी मौत की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
छात्रा के पिता प्रेमचंद दुबई में रहते हैं. घर पर उसकी मां ममता अपने बच्चों के साथ रहती हैं. एक ही दिन और एक ही पोखरे में दो लोगों की मौत की घटना से सुल्तानपुर बाजार और आस-पास के इलाके में शोक का माहौल है. हालांकि, किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है.
इस संबंध में घोसी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रविंद्रनाथ राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. किशोरी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.
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