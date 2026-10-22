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मऊ में पोखरे में मिले बच्चे और किशोरी के शव, पुलिस जांच में जुटी

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मऊ : जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुलतानपुर बाजार में गुरुवार को एक ही पोखरे में कुछ ही घंटों के अंतराल पर दो शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दोपहर में पोखरे में डूबने से तीन वर्षीय बालक की मौत हो गई. वहीं, शाम करीब पांच बजे उसी पोखरे में किशोर (16) का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पोखरे में मिले बच्चे और किशोरी के शव (Video credit: ETV Bharat)

बालक की पहचान सुल्तानपुर निवासी अतीकुर्रहमान के रूप में हुई है. मासूम की मौत के बाद शाम करीब पांच बजे पोखरे में कक्षा 10 की छात्रा अंशु का शव मिलने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. किशोरी की पहचान बनकरा खुर्द गांव निवासी प्रेमचंद की पुत्री अंशु के रूप में हुई है. एक ही पोखरे में कुछ घंटों के भीतर दूसरी मौत की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.