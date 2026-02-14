नोएडा: वैलेंटाइन डे पर कार में मिली युवक और युवती की डेडबॉडी, पिस्तौल भी हुई बरामद
घटना के संबंध में एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीष सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है.
Published : February 14, 2026 at 3:16 PM IST
नोएडा: यूपी के नोएडा में वेलेंटाइन डे के दिन थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 107 के पास में रोड पर उस समय हड़कंप मच गया. जब एक कार के अंदर एक लड़का और लड़की का शव खून से लथपथ मिला. घटना की जानकारी लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने एरिया को घेराबंदी कर मामले की जांच शुरू की है.
बताया जा रहा है कि कार के अंदर लड़की और लड़के दोनों को ही गोली लगी हुई. पिस्तौल लड़के के हाथ से पुलिस ने बरामद किया है. ऐसे संगीन मामले की जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो वह भी मौके पर पहुंचे, पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
बताया जा रहा हैं कि कार के अंदर प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली मार कर खुद को भी मारी गोली. मौके से एक पिस्टल और कारतूस किए गए बरामद. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिल्ली और नोएडा के बताए जा दोनों मृतक प्रेमी प्रेमिका. वही लड़के का नाम सुमित है, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है.
#WATCH | Uttar Pradesh: A man and a woman found dead in a car under Sector 39 Police Station limits of Noida. Police investigation has begun. Bodies have been sent for postmortem. pic.twitter.com/oVzBhiOTxr— ANI (@ANI) February 14, 2026
पुलिस का बयान
घटना के संबंध में एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीष सिंह ने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. घटना के संबंध में दोनों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे और लोगों से पूछताछ की जा रही है.
ये भी पढ़ें :Ghaziabad: फैक्ट्री ठेकेदार के शोषण से तंग आकर युवती ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग, मौत