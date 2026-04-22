बगहा में बगीचे से मिला 18 साल की लड़की और 20 साल के लड़के का शव, इलाके में सनसनी
बगहा में प्रेमी जोड़े का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बगीचे से बरामद किया गया है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही.
Published : April 22, 2026 at 2:37 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नगर थाना क्षेत्र के पुअर हाउस स्थित एक बगीचे से प्रेमी जोड़े का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
बगीचे से मिला प्रेमी जोड़े का शव: कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है. सूचना मिलते ही बगहा नगर थाना के प्रभारी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
दोनों की हुई पहचान: पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान कर ली गई है. दोनों अलग-अलग गांव के निवासी बताए जाते हैं. युवक की उम्र 20 साल और युवती 18 साल की बतायी जाती है.
हत्या या आत्महत्या?: फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला आत्महत्या का है या किसी साजिश के तहत हत्या की गई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है.
पुलिस ने क्या कहा?: इस मामले को लेकर एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि सुबह थाने को सूचना मिली थी कि एक लड़का और एक लड़की के शव को बरामद किया गया है. पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई. तकीनीकी अनुसंधान जारी है. दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.
"लड़का और लड़की का मसला है इसलिए हम पहले आश्वसत हो लेंगे. जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एफएसल की रिपोर्ट में आता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- कुमार देवेंद्र, एसडीपीओ
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