सूरजपुर के नाले में मिला अधेड़ का शव, दो दिनों में मिले तीन शव, पुलिस जांच में जुटी
सूरजपुर दो दिनों में तीन लोगों के शव मिलने के मामले सामने आए हैं. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 3:56 PM IST
सूरजपुर :सूरजपुर में संदिग्ध मौतों और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र से सामने आया है. यहां कोल्हूआ नाले में एक 49 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैला हुआ है. मृतक की पहचान सोनपुर गांव निवासी नाहर सिंह के रूप में हुई है. मृतक के सिर और शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
नाले में मिला अधेड़ का शव
आपको बता दें कि मृतक नाहर सिंह सोनपुर गांव का निवासी था. उसके सिर और शरीर पर चोट के निशान पाए जाने की जानकारी सामने आई है.ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या कर शव नाले में फेंका गया होगा. घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है और व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई. इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.
सोनपुर निवासी नोहर सिंह का शव नाले में मिला है.बाडी को नाले में से निकालकर पंचनामा करवाया गया है.इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.बॉडी के सिर पर चोट के निशान हैं,हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है.फाइनल कंफर्मेशन पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा- योगेश देवांगन,एएसपी
पहले मां बेटे और अब अधेड़ का शव
जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में एक शिक्षिका और उसके 12वीं में पढ़ने वाले बेटे के शव मिलने का मामला सामने आया था. जयनगर पुलिस की शुरुआती जांच में मृतक छात्र के शरीर पर चोट के कुछ गहरे और गंभीर निशान मिले हैं. जिससे लोगों को आशंका है कि छात्र की हत्या कर उसका शव यहां डाला गया है. महिला का शव केशवनगर स्थित मकान से पुलिस को मिला है. पुलिस ने की टीम ने दोनों जगहों की जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया था. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जिस इलाके में शव मिला है, उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जा रहे हैं.
वहीं अब नाले में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से पुलिस के सामने एक और गंभीर मामला आ गया है. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
मां और बेटे की मिली सूरजपुर में लाश, जयनगर पुलिस चौकी कर रही जांच
सूरजपुर जिले के मदननगर में पुलिस के साथ बदसलूकी, जांच करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने रास्ता रोका, केस दर्ज
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, सूरजपुर के सिलफिली कॉलेज में सौंपा ज्ञापन