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सूरजपुर के नाले में मिला अधेड़ का शव, दो दिनों में मिले तीन शव, पुलिस जांच में जुटी

सूरजपुर में दो दिनों में मिले तीन शव ( Etv Bharat )

सूरजपुर :सूरजपुर में संदिग्ध मौतों और हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ताजा मामला बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र से सामने आया है. यहां कोल्हूआ नाले में एक 49 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैला हुआ है. मृतक की पहचान सोनपुर गांव निवासी नाहर सिंह के रूप में हुई है. मृतक के सिर और शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.





नाले में मिला अधेड़ का शव

आपको बता दें कि मृतक नाहर सिंह सोनपुर गांव का निवासी था. उसके सिर और शरीर पर चोट के निशान पाए जाने की जानकारी सामने आई है.ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या कर शव नाले में फेंका गया होगा. घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है और व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई. इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा.

सूरजपुर के नाले में मिला अधेड़ का शव (Etv Bharat) सोनपुर निवासी नोहर सिंह का शव नाले में मिला है.बाडी को नाले में से निकालकर पंचनामा करवाया गया है.इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.बॉडी के सिर पर चोट के निशान हैं,हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है.फाइनल कंफर्मेशन पीएम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा- योगेश देवांगन,एएसपी