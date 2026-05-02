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जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिले दो शव, जांच में जुटी पुलिस

जामताड़ा में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस जांच में जुट गई है.

bodies found in Mihijam Jamtara
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 6:13 PM IST

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जामताड़ा: जंगल में एक युवक और एक युवति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. यह घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में हुई.

शनिवार को जंगल में दो लाशें मिली. बताया जा रहा है कि जब गांव वाले जंगल में गए तो उन्हें एक युवक और एक युवती की लाश मिली. यह खबर गांव में जंगल में आग की तरह फैल गई और भारी भीड़ जमा हो गई. बाद में पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

घटना की जानकारी मिलने पर मिहिजाम थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस को मौके से एक छोटी सीसी बोतल मिली है. पुलिस के मुताबिक, पहली नजर में मामला आत्महत्या का लग रहा है.

इस पूरे मामले को लेकर एसपी शंभू कुमार सिंह ने पूरी जानकारी दी. एसपी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके से दोनों के शव बरामद किए. पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, मौके पर मिली बोतल से ऐसा लग रहा है कि दोनों ने आत्महत्या की होगी.

एसपी ने बताया कि शवों की पहचान हो गई है. मृत युवक मिहिजाम थाना क्षेत्र का है जबकि युवती बंगाल की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों की मौत के कारणों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है.

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जामताड़ा में आत्महत्या
जामताड़ा के जंगल में शव
DEAD BODIES FOUND

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