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सोनभद्र की खाई में मिला दंपति का शव; इलाके में हड़कंप

सोनभद्र: चोपन थाना क्षेत्र की मारकुंडी घाटी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पहाड़ के किनारे गहरी खाई में बाइक समेत एक दंपती के चार से पांच दिन पुराने सड़े-गले शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.



रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने मारकुंडी घाटी की गहरी खाई में दो शव पड़े देखे. सूचना मिलते ही गुरमा चौकी इंचार्ज श्रीप्रकाश पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. शवों की स्थिति बेहद खराब थी. कई दिन पुराने होने के कारण शव सड़-गल चुके थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे. घटनास्थल के पास एक मोटरसाइकिल भी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने पहचान की प्रक्रिया शुरू की.

जांच के दौरान मोटरसाइकिल के आधार पर दोनों मृतकों की पहचान राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिच्छी गांव निवासी राहुल यादव, पुत्र बुल्लू यादव, उम्र 26 वर्ष तथा चोपन थाना क्षेत्र के सलखन गांव निवासी इंद्रावती यादव उर्फ चंदा उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार दोनों पति-पत्नी थे.



गुरमा चौकी इंचार्ज श्रीप्रकाश ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों शव चार से पांच दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं है. आत्महत्या, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मौत हुई है, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.