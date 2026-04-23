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FRI की टीम ने की बोधिवृक्ष की जांच, 10 सालों का हुआ है दीर्घकालिक करार

गया : अंतर्राष्ट्रीय स्थली बिहार के बोधगया महाबोधि मंदिर में वन अनुसंधान संस्थान (FRI) देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम पहुंची. एफआरआई देहरादून के वैज्ञानिकों ने पवित्र बोधि वृक्ष का निरीक्षण किया. इस दौरान पाया कि बोधि वृक्ष स्वस्थ्य है और किसी प्रकार के फंगस से मुक्त है. वैज्ञानिकों में डॉ. शैलेश पांडे, डॉक्टर संतान बर्थवाल शामिल थे.

निरीक्षण के दौरान बोधिवृक्ष को स्वस्थ पाया : वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने पवित्र बोधि वृक्ष का विस्तृत निरीक्षण किया. इस दौरान पाया कि यह बिल्कुल स्वस्थ है. इसमें किसी प्रकार के फंगस भी नहीं है. रखरखाव गतिविधि के अंतर्गत वैज्ञानिकों की टीम ने पवित्र बोधिवृक्ष के चारों ओर की मिट्टी को ढीला किया, ताकि वायु संचार में सुधार हो और जड़ों तक हवा का संचार बेहतर हो सके. इसके बाद उचित सिंचाई भी की.

बोधिवृक्ष में पानी का छिड़काव करते हुए (ETV Bharat)

आधार स्तंभ की स्थापना : वही, एफआरआई की टीम ने पवित्र बोधिवृक्ष के लिए एक आधार स्तंभ की स्थापना की. यह स्तंभ थाईलैंड की दीर्घकालिक दानदाता धम्म रत्ना मालिनंट द्वारा उदारतापूर्वक दान किया गया है. इस अवसर पर थाईलैंड के धर्म रत्ना फाउंडेशन के प्रतिनिधि लेरटूथ अक्रपास्पोंग भी उपस्थित थे.

एक समय अंतराल पर बोधि वृक्ष की 1 वर्ष में कई बार जांच की जाती है. दरअसल बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) ने पवित्र बोधि वृक्ष के रखरखाव के लिए देहरादून स्थित एफआरआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है. समझौते के अनुसार एफआरआई के वैज्ञानिक निरीक्षण और देखभाल के लिए प्रत्येक 3 महीने पर महाबोधि मंदिर पहुंचते हैं और पवित्र बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य की जांच होती है.