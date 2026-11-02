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बोधगया का बोधि वृक्ष पूरी तरह से सुरक्षित, देहरादून से आए वैज्ञानिकों ने हेल्थ चेकअप कर दी रिपोर्ट

दरअसल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून (FRI) के वैज्ञानिक डॉ. संतन बर्थवाल, डॉ शैलेश पांडे और उनकी टीम महाबोधि महाविहार मंदिर में पवित्र बोधि वृक्ष का रेगुलर हेल्थ असेसमेंट और चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिए बोधगया आए हैं. निरीक्षण के दौरान डॉ. संतन बर्थवाल ने कहा कि पवित्र बोधि वृक्ष की हेल्थ बहुत अच्छी है. इसकी पत्तियों पर इन्फेक्शन या बीमारी का कोई निशान नहीं देखा गया है.

जानकारी देते वैज्ञानिक (ETV Bharat)

''पेड़ के रेगुलर मेंटेनेंस और बचाव के लिए कुछ छोटे-मोटे मेंटेनेंस के काम करने की सलाह दी गई है. जिसमें सूखी डालियों की छंटाई और ऑर्गेनिक कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल शामिल है. सुखी टहनियों की छंटाई वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाएगा.''- डॉ. संतन बर्थवाल देहरादून

बोधि वृक्ष की हालत अच्छी है

वैज्ञानिकों की टीम ने बीटीएमसी को कन्फर्म किया है कि पवित्र बोधि वृक्ष की पूरी स्थिति ठीक है, निरीक्षण के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई खास चिंता वाली बात नहीं देखी गई है. इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का काम चीफ मोंक और भिक्षुओं की मौजूदगी में किया गया है. बीटीएमसी एफआरआई देहरादून के साथ मिलकर पवित्र बोधि वृक्ष की रेगुलर साइंटिफिक मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और लंबे समय तक कंजर्वेशन के लिए कमिटेड है.