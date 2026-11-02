बोधगया का बोधि वृक्ष पूरी तरह से सुरक्षित, देहरादून से आए वैज्ञानिकों ने हेल्थ चेकअप कर दी रिपोर्ट
Bodhi tree health checkup बौद्ध धर्म अनुयायियों के आस्था का केन्द्र बोधगया का बोधि वृक्ष स्वस्थ है. वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : November 2, 2026 at 4:44 PM IST
गया : ज्ञान की भूमि बोधगया महाबोधि मंदिर के प्रागण में स्थित पवित्र बोधि वृक्ष स्वस्थ है. देहरादून के बड़े वैज्ञानिकों की टीम ने पुष्टि की है कि बोधि वृक्ष में पत्तों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े नहीं पाए गए हैं, जिससे बोधि वृक्ष स्वस्थ रहने में बहुत कारगर है. पिछले दिनों आए चक्रवर्ती तूफान के कारण खराब हुए मौसम ने भी वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाया है. ऐसे में बोधि वृक्ष का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये वृक्ष देश दुनिया के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है.
बोधि वृक्ष की वैज्ञानिकों ने की जांच
दरअसल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून (FRI) के वैज्ञानिक डॉ. संतन बर्थवाल, डॉ शैलेश पांडे और उनकी टीम महाबोधि महाविहार मंदिर में पवित्र बोधि वृक्ष का रेगुलर हेल्थ असेसमेंट और चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिए बोधगया आए हैं. निरीक्षण के दौरान डॉ. संतन बर्थवाल ने कहा कि पवित्र बोधि वृक्ष की हेल्थ बहुत अच्छी है. इसकी पत्तियों पर इन्फेक्शन या बीमारी का कोई निशान नहीं देखा गया है.
''पेड़ के रेगुलर मेंटेनेंस और बचाव के लिए कुछ छोटे-मोटे मेंटेनेंस के काम करने की सलाह दी गई है. जिसमें सूखी डालियों की छंटाई और ऑर्गेनिक कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल शामिल है. सुखी टहनियों की छंटाई वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाएगा.''- डॉ. संतन बर्थवाल देहरादून
बोधि वृक्ष की हालत अच्छी है
वैज्ञानिकों की टीम ने बीटीएमसी को कन्फर्म किया है कि पवित्र बोधि वृक्ष की पूरी स्थिति ठीक है, निरीक्षण के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई खास चिंता वाली बात नहीं देखी गई है. इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का काम चीफ मोंक और भिक्षुओं की मौजूदगी में किया गया है. बीटीएमसी एफआरआई देहरादून के साथ मिलकर पवित्र बोधि वृक्ष की रेगुलर साइंटिफिक मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और लंबे समय तक कंजर्वेशन के लिए कमिटेड है.
बोधि वृक्ष बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल और इकोलॉजिकल महत्व है. इसके स्वास्थ्य को लेकर बीटीएमसी हमेशा तत्पर रहता है देहरादून एफआरआई और बीटीएसएम के दरमियान बोधि वृक्ष के स्वास्थ्य चेकअप, समुचित चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने का एग्रीमेंट है. 60 के दिन अंदर वैज्ञानिकों की टीम बोधगया पहुंच कर जांच करती है.
''वैज्ञानिकों की टीम ने बोधि वृक्ष की जांच की है. बोधि वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है और स्वास्थ्य भी अच्छा है. पिलर के सहारे जिन शाखाओं को नीचे आने से रोका गया है वो शाखाएं भी स्वस्थ हैं. पर्यटन सीजन के दौरान इसके स्वास्थ की जांच जरूरी थी. वैज्ञानिकों ने पूरी तरह संतुष्टि जाहिर की है. इसकी सुरक्षा व्यवस्था पहले से चाक चौबंद है. आगे भी उसी तरह से इसकी सुरक्षा व्यवस्था और रख रखाव की व्यवस्था होती रहेगी.''- परितोष कुमार, प्रभारी सचिव, बीटीएमसी
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