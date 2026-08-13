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नरक जैसा रास्ता,आलीशान स्कूल! 'Gen Alpha' को स्कूल जाने के लिए हर दिन देनी पड़ रही 'कीचड़ की परीक्षा'

वर्षों पुरानी समस्या: ग्रामीण बताते हैं कि यह समस्या अभी नई नहीं बल्कि वर्षों पुरानी है. डोभी पटना हाई वे से गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बनी है, लेकिन वो भी खस्ता हालत है. गांव के अंतिम छोर से लेकर विद्यालय होते हुए रविशंकर आश्रम, बोधि टैंक तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है जिसकी वजह से यहां छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी काफी परेशानी होती है.

एक अदद सड़क नसीब नहीं: उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र-छात्राओं को एक अदद सड़क नसीब नहीं है. यूं तो पूरी सड़क लगभग 2 किमी तक खराब है लेकिन विद्यालय के करीब लगभग 700 मीटर से अधिक की दूरी को तय करना बच्चों के लिए काफी मुश्किल भरा होता है. दरअसल सड़क पर ट्रैक्टर चलने के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिस में पानी और कीचड़ भरा होता है.

शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष: देश की आबादी के 27 फीसदी हिस्से वाली जेनरेशन के इन बच्चों को गया के शेखवारा गांव में शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकार के लिए भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. विडंबना ये है कि तमाम कोशिशों और कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है.

देश की पूरी आबादी का 27 प्रतिशत जेन अल्फा: अब अगर भारतीय आबादी के लिहाज से देखें तो जेन अल्फा का आकार बहुत बड़ा है. देश में इस पीढ़ी के बच्चों की अनुमानित संख्या 32.7 करोड़ से लेकर 41.7 करोड़ के बीच है. इसका मतलब यह है कि भारत की पूरी आबादी का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा केवल इसी उम्र वर्ग का है. आंकड़े बताते हैं कि 0 से 17 साल की उम्र वाले इन बच्चों की बदौलत भारत लंबे समय तक सबसे युवा आबादी वाला देश बना रहेगा.

जन्म के साथ ही तकनीक मौजूद: जेन अल्फा के माता-पिता ज्यादातर मिलेनियल्स हैं, जिसकी वजह से इस नई पीढ़ी के बच्चों को कई बार मिनी मिलेनियल्स भी कहा जाता हैं. इन जेनरेशन के जीवन में तकनीक बाद में नहीं जुड़ी बल्कि तकनीक इनके जन्म के साथ ही मौजूद थी.

कौन हैं 'मिनी मिलेनियल्स' या जेन अल्फा?: अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर जेन अल्फा कौन है तो हम आपको बताते हैं. साल 2010 से 2024 के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया है. दरअसल यह इंसानी इतिहास की पहली ऐसी पीढ़ी मानी जा रही है, जिसका जन्म पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधुनिक दौर में हुआ है.

राज्य 45.4 प्रतिशत बच्चे किशोर: राज्य में बच्चों और किशोरों की आबादी में 2.45 करोड़ लड़कियां और 2.73 करोड़ लड़के हैं.0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे करीब 38.4 प्रतिशत हैं. जबकि 7 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों की संख्या बिहार में 45.4 प्रतिशत है. वहीं अगर देश की ओर नजर डाले तो देश में इस आयु समूह के 34.8 प्रतिशत बच्चे हैं.

जेन अल्फा की आबादी: आइए एक नजर डालते हैं राज्य और देश में जेन अल्फा की आबादी पर. आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी में बच्चे और किशोरों की संख्या 5.18 करोड़ है. वहीं इस आबादी में 4.66 करोड़ यानी 89.9 प्रतिशत बच्चे और किशोर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि शहरी क्षेत्र में इस आयु वर्ग के बच्चे और किशोरों की संख्या 53 लाख यानी 10.1 प्रतिशत है.

जेन अल्फा बच्चों की शिकायत: इस विद्यालय के जेन अल्फा बच्चों का कहना है कि कई बार स्थानीय प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बाद भी समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ है. तो हमारा सवाल भी ये है कि जेन जी ने सड़क से संसद तक अपनी आवाज उठाई तो देश में बड़ा बदलाव देखने को मिला, लेकिन जेनरेशन अल्फा की कौन सुनेगा?

कीचड़ और गड्ढों से भरी सड़क: लगभग एक किमी. लंबी सड़क कीचड़ और गड्ढों से भरी हुई है. इस वजह से यहां विद्यालय के साथ आम लोगों को रोजाना समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालात ये है कि बरसात के दिनों में बच्चे गिरते पड़ते विद्यालय पहुंचते हैं. गया डोभी पटना रोड से लगभ 2 किमी दूर शेखवारा गांव का ये विद्यालय वर्षों पुराना है लेकिन इस की बड़ी समस्या है यहां तक पहुंचने की खस्ताहाल सड़क.

हर दिन कीचड़ की परीक्षा: बिहार के गया स्थित बोधगया में एक ऐसा स्कूल है जहां तक पहुंचने के लिए जेन अल्फा को अमूमन हर दिन कीचड़ की परीक्षा देनी पड़ती है और ये समस्या विद्यालय निर्माण के बाद से अबतक जस की तस है. विश्व प्रसिद्ध शहर बोधगया में स्थित शेखवारा गांव में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अपने आलीशान भवन और बड़े कैंपस के लिए विख्यात है. लेकिन इसकी साख पर एक किमी. की कच्ची सड़क ने बट्टा लगा दिया है.

गया : बीते दिनों पूरे देश ने जेन-जी यानी जेनरेशन जी के विरोध प्रदर्शन का वो दौर देखा, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी. ये न सिर्फ एक प्रदर्शन था, बल्कि इस प्रदर्शन से व्यवस्था में बदलाव की बयार भी देखने को मिली. बहरहाल ये तो रही जेन-जी की बात लेकिन अब बात करते हैं जेनरेशन अल्फा की.

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के टीचर्स और छात्राएं (ETV Bharat)

बरसात में होती है अधिक समस्या: विद्यालय की छात्राएं शिवानी, मानवी, रोशनी और अन्य छात्राएं बताती हैं कि विद्यालय के चारों ओर बड़ी बाउंड्री वॉल भी है. मुख्य द्वार तक छात्रों को पहुंचने के लिए सिर्फ कच्चे रास्ते से ही होकर नहीं बल्कि उस रास्ते पर गड्ढों और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है. उनका कहना है कि बच्चे बरसात में इस रास्ते पर अपनी साइकिल से भी नहीं पहुंच पाते हैं.

आज तक कोई सुध नहीं: छात्राओं ने आगे कहा कि खराब सड़क के कारण उन्हें साइकिल उठाकर ले जाना पड़ता है या फिर गांव में किसी मकान के बाहर साइकल खड़ी करनी होती है. यही हाल यहां के शिक्षकों का भी होता है. महिला शिक्षकों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. विद्यालय की ओर से भी कई बार संबंधित विभागों से आग्रह किया जा चुका है लेकिन आज तक कोई सुध नहीं ली गई.

हमारी मांग बस इतनी है कि स्कूल के रास्ते का निर्माण करा दिया जाए, इस से हमारी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, स्कूल आने में हमेशा परेशानी होती है, ,हमारे घर दूर हैं ऐसे में कीचड़ लगने पर वही पहन कर विद्यालय में बैठना पड़ता है, शिक्षक भी क्या कर सकते हैं, वो भी इस से परेशाना हैं, हम लोगों की क्लास छूटती है जिसकी वजह से सेलेब्स आगे बढ़ जाता है मेरा सेलेब्स अभी पीछे है और मैं अगले साल 2027 में मैट्रिक की परीक्षा दूंगी ऐसे में सोचिए कैसे हम तैयारी करेंगे...मानवी कुमारी, छात्रा

मानवी कुमारी, छात्रा (ETV Bharat)

छात्र-छात्राएं गिरकर जख्मी: विद्यालय की शिक्षका डॉ रीना कुमारी कहती हैं कि यहां की स्थिति इतनी खराब है कि यहां आए दिन छात्र-छात्राएं गिरकर जख्मी हो जाते हैं, अभी पिछले महीने ही बारिश के बाद कीचड़ में छात्राएं गिर गई थी. उनको देखकर यहां हमे काफी पीड़ा हुई थी. हमने पहले इस संबंध में अपने विभाग से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक से इस समस्या से निजात दिलाने का आग्रह किया, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तब हमने आपस में पैसे इकट्ठा कर सड़क के गड्ढों को रबिश और बालू से भरवाया ताकि बच्चों को मुख्य दुवार तक पहुंचने में समस्या न हो.

20 हजार का खर्च: स्कूल के एक शिक्षक धर्मवीर कुमार शर्मा ने बताया कि उन लोगों ने कई बार हेडमास्टर के माध्यम से संबंधित विभाग को रास्ता बनाने का आग्रह किया हैं लेकिन जब किसी ने नहीं सुना. आए दिन यहां छात्र-छात्राएं गिरकर चोटिल हो रहे थे. उनकी ड्रेस गंदी हो जाती थी जिसकी वजह से वह घर वापस चले जाते थे और उनकी पढ़ाई बाधित होती थी. इन समस्याओं को देखकर आपस में हम लोगों ने चंदा करके यहां पर रास्ते में गड्ढे भरवाए, लगभग 20 हजार का काम हुआ. लेकिन यह काफी नहीं है, तेज बारिश की वजह से फिर से स्थिति वैसी ही हो रही है,

कीचड़ भरे रास्तों से पार करतीं छात्राएं (ETV Bharat)

परेशानियों का सामना: विद्यालय की छात्रा शिवानी कुमारी बताती हैं कि इस स्थिति से सिर्फ हम छात्र-छात्राएं ही नहीं बल्कि शिक्षक शिक्षिकाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अक्सर लोग यहां पर बरसात में बारिश की वजह से मिट्टी पर फिसल कर गिर जाते हैं. यहां कई और भी समस्याएं हैं लेकिन कोई आज तक सुनने को तैयार नहीं है.

जेन अल्फ़ा के सड़क पर उतरने की चेतावनी: शिवानी बताती हैं कि छात्राओं ने भी स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मिलकर सड़क निर्माण कराने की मांग की, लेकिन कहीं से कुछ सुनवाई नहीं हो पाई. अब लगता है कि हम जेन अल्फ़ा को भी सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करना होगा तभी प्रशासन की नींद खुलेगी.

मैं बरसात में अक्सर गिर जाती हूं, ड्रेस कीचड़ से भर जाता है मजबूरी में विद्यालय से घर जाना पड़ता है , मेरा घर विद्यालय से लगभग 3.5 किमी है ऐसे में ड्रेस चेंज करके फिर आना संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित हो जाती है.... शिवानी कुमारी, छात्रा

कीचड़ से सने कपड़ों में बैठ कर दी परीक्षा: दूसरी छात्रा दिव्या कुमारी ने बताया कि विद्यालय में परीक्षा के दौरान एकबार वो कीचड़ के कारण गिर गई थी और पूरी ड्रेस कीचड़ से भर गई. दिव्या ने बताया कि वो घर वापिस लौट नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर परीक्षा छूट जाती, इसलिए उसी हालत में बैठ कर परीक्षा देने को मजबूर होना पड़ा.

विद्यालय के लिए सड़क नहीं बनाई गई: दिव्या ने आगे बताया कि भींग जाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हुई थी लेकिन फिर भी उसने अपनी परीक्षा नहीं छोड़ी. उसने कहा कि यहां कई बार छात्राओं ने भी मिलकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने की मांग की, सभी ने आश्वासन दिया लेकिन अब तक विद्यालय के लिए सड़क नहीं बनाई गई है.

छात्रा दिव्या कुमारी (ETV Bharat)

"हम 9 वीं 10 वीं की छात्राएं हैं हमें अच्छा नहीं लगता है कि हम ड्रेस उठाकर कीचड़ में से होकर जाएं. आसपास लोग भी रहते हैं और देखकर अच्छा नहीं लगता है, मजबूरी में हम अपने कपड़े नहीं उठाते हैं, यह तो एक तरह से हमारे किस्मत में हो गया है , मजबूरी में किसी तरह आना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है." रोशनी कुमारी छात्रा

बाइक हो चुकी दुर्घटना ग्रस्त: शिक्षक आशीष कुमार सिन्हा कहते हैं कि बरसात में हालात ऐसी होती है कि पैदल ही आना पड़ता है, एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल पहुंचने में देरी हो रही थी तभी स्कूल तक मोटर साइकिल से पहुंचने की कोशिश की लेकिन दुर्घटना के शिकार हो गए. आशीष ने बताया कि उनकी मोटर साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. विद्यालय की प्रिंसपल ने इस संबंध में विभाग को भी पत्र लिखा. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पहुंच कर निरीक्षण भी किया था, लेकिन अब तक कुछ सुधार नहीं हुआ.

"एक दिन बारिश हो रही थी और स्कूल पहुंचने में देरी हो रही थी. तभी स्कूल तक मोटर साइकिल से पहुंचने की कोशिश की लेकिन मैं दुर्घटना का शिकार हो गया. मेरी मोटर साइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हम मांग करते हैं कि एक सड़क का निर्माण कर दिया जाए."- आशीष कुमार सिन्हा, शिक्षक

आशीष कुमार सिन्हा, शिक्षक (ETV Bharat)

किराए की गाड़ी भी नहीं आती: शिक्षिका रीता कुमारी ने बताया कि विद्यालय में 9वीं से लेकर 12वीं तक 800 से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन है. 28 शिक्षक हैं जिनमें 14 महिलाएं हैं. स्कूल आने के लिए उन लोगों एक गाड़ी बुक थी ताकि वो हर दिन उन्हें स्कूल पहुंचा सके. शिक्षिका ने बताया कि जब एक दिन गाड़ी किसी तरह पलटने से बची तो ड्राइवर ने दूसरे दिन से आने से ही मना कर दिया जिसकी वजह से उन्हें हर दिन 1.5 किमी पैदल ही आना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अगर रास्ता बन जाए तो समस्या दूर हो सकती है.

ग्रामीणों की पड़ गई आदत: स्थानीय बजुर्ग लखन साव बताते हैं कि ग्रामीणों की तो आदत हो चुकी है लेकिन यहां स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है. ये सड़क हमेशा से ही ऐसी है. विद्यालय का निर्माण जब हो रहा था तब लगा था कि शायद सड़क भी बन जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस विद्यालय में आने वाले उन छात्रों को और जो स्कूल के दूसरी ओर से आते हैं उन्हें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

सड़क निर्माण को लेकर कई बार गुहार: स्थानीय निवासी और जिला परिषद के पूर्व सदस्य अजय सिंह कहते हैं कि इस रोड को लेकर कई बार उनके द्वारा भी मुद्दा उठाया गया है. ये इलाका केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के लोकसभा क्षेत्र में आता है. उन्होंने भी इस मामले को लेकर स्थानीय अधिकारियों को सड़क निर्माण को लेकर कई बार कहा हैं. मगर अब तक मामला वैसे ही पड़ा हुआ है.

महादलित टोला तक यही स्थिति: अजय सिंह कहते हैं कि शेखवारा से होते हुए पांडे टोला महा दलित टोला तक यही स्थिति है, स्कूल का निर्माण 2016 में हुआ था और 2017 से संचालित है यहां लगभग 800 से अधिक छात्र छात्राओं का नामांकन है और दूर से आकर यहां नामांकन छात्र कराते हैं. लेकिन फिर भी यहां सड़क निर्माण नहीं हो रहा है.



"विद्यालय पहले गांव के अंदर चलता था लेकिन जब इस को प्रमोट करके उत्क्रमित प्लस टू हाई स्कूल किया गया तो इसके भवन का निर्माण शेखवारा के महादलित टोला के पास स्थित 7 एकड़ भूमि पर कराया गया. उस समय से ही गांव के लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि सड़क का निर्माण हो जाए.लेकिन, सड़क का निर्माण नहीं हो सका है. अब लगता है कि इसको लेकर डोभी पटना फोर लेन सड़क जाम करने पर ही अधिकारियों की नींद खुलेगी."- अजय सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य



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