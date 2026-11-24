क्या होता है चीवरदान? बोधगया में भव्य समारोह का आयोजन, देश-विदेश से पहुंचे बौद्ध भिक्षु
Bodhgaya Chivardaan Ceremony: बोधगया स्थित बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मॉनेस्ट्री में आयोजित कठिन चीवरदान समारोह में कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए. रिपोर्ट-प्रदीप सिंह
Published : November 24, 2026 at 5:12 PM IST
गयाजी: भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया स्थित बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मॉनेस्ट्री के प्रांगण में कठिन चीवरदान समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में विश्व के कई देशों के बौद्ध श्रद्धालु और भिक्षु शामिल हुए, जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच चीवरदान दिया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार शामिल हुए.
विश्व शांति और अमन-चैन के लिए विशेष प्रार्थना
बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मॉनेस्ट्री के प्रभारी भंते आर्यपाल ने कहा, "वर्ष में एक बार बौद्ध भिक्षुओं के बीच चीवरदान समारोह का आयोजन किया जाता है, इसी को लेकर चीवरदान दिया गया है. इसमें वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, कनाडा सहित अन्य कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हुए हैं.
"भगवान बुद्ध के संदेश जन-जन तक जाएं, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है." बोधगया ज्ञान की भूमि है, जहां से पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैला था और यहां से विश्व में अमन, चैन व शांति का संदेश जाए, इसी कामना के साथ बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना भी की है." -भंते आर्यपाल, प्रभारी, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन मॉनेस्ट्री
क्या है बौद्ध परंपरा में चीवरदान का महत्व
बौद्ध परंपरा की मानें तो महा कठिन चीवरदान को 8 महाकुशलों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है. यह दान एक निश्चित समय यानी वर्षावास की समाप्ति के बाद किया जाता है. चीवर यानी बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाने वाला विशेष वस्त्र होता है. बौद्ध परंपरा के अनुसार यह दान सबसे अधिक पुण्य अर्जित करने वाला होता है और यह परंपरा गौतम बुद्ध के समय से ही चली आ रही है.
कैसे शुरू हुई वर्षावास की परंपरा
यह परंपरा भगवान बुद्ध के समय से ही चली आ रही है. मान्यता है कि एक बार भगवान बुद्ध से मिलने के लिए बौद्ध भिक्षु श्रावस्ती के लिए निकले थे और इसी दौरान रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई, जिस कारण भिक्षुओं को रास्ते में ही रुकना पड़ा. माना जाता है कि वहां इन भिक्षुओं ने तीन महीने तक कठिन नियमों का पालन करते हुए साधना की.
भगवान बुद्ध ने की थी चीवरदान
इसी तीन महीने की कठिन साधना को वर्षावास कहा गया. जब इनकी साधना पूरी हो गई तो सभी भिक्षु भगवान बुद्ध के पास पहुंचे, लेकिन कठिन साधना और बारिश के कारण उनके वस्त्र खराब हो गए थे. भिक्षुओं की स्थिति देख भगवान बुद्ध ने कहा कि वर्षावास की कठिन साधना करने वालों को चीवरदान दिया जाएगा, तभी से चीवरदान की यह परंपरा चली आ रही है.
बौद्ध परंपरा में क्या है महाकुशल का अर्थ
बौद्ध परंपरा में महाकुशल का मतलब मुख्य रूप से उच्च और पवित्र कार्यों या अभ्यास से है, जो इंसान को दुखों से मुक्ति की ओर ले जाता है और मन को शुद्ध करता है. बौद्ध धम्म के दर्शन में 8 के समूह में सबसे अहम कल्याणकारी मार्ग या कर्म की बात होती है. इसका सीधा संबंध आर्य अष्टांगिक मार्ग से होता है और इसे अपनाना ही सबसे बड़ा कुशल माना जाता है.
प्रज्ञा (ज्ञान) - सही समझ और सोच
भगवान बुद्ध के बताए जीवन जीने के आठ रास्तों (महाकुशल मार्ग) को तीन हिस्सों प्रज्ञा, शील और समाधि में समझ सकते हैं. इसके पहले हिस्से प्रज्ञा के तहत 'सही नजरिया' का अर्थ है कि जीवन में दुख है, उसका कारण है, उसका अंत भी संभव है और हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है. वहीं 'सही इरादा' का अर्थ अपने मन से नफरत, गुस्से और हिंसा को निकालकर, दिल में सबके प्रति करुणा, प्रेम और भलाई का भाव रखना है.
शील - अच्छा व्यवहार और नैतिकता
दूसरे हिस्से शील में तीन मार्ग शामिल हैं. इसमें 'सही वाणी' का अर्थ झूठ, कड़वे बोल और बेवजह की बातों से बचते हुए हमेशा सच और विनम्रता से बोलना है. 'सही कर्म' का मतलब अपने आचरण को शुद्ध रखना, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना, चोरी न करना और गलत कामों से दूर रहना है, जबकि 'सही आजीविका' पूरी ईमानदारी से रोजी-रोटी कमाने और किसी जीव को दुख या नुकसान पहुंचाने वाले काम से बचने की सीख देती है.
समाधि - मन का संतुलन और शांति
तीसरे हिस्से समाधि के तहत 'सही प्रयास' का अर्थ मन में नकारात्मक विचारों को आने से रोकना और लगातार अच्छे व सकारात्मक विचार बनाए रखने की कोशिश करना है. 'सही सचेतनता' हर पल अपने शरीर, मन और विचारों के प्रति पूरी तरह जागरूक और होश में रहने को कहती है. अंत में 'सही एकाग्रता' का अर्थ मन को एक जगह केंद्रित कर गहरे ध्यान में उतरना है, जो हमें सच्ची शांति और ज्ञान देता है.
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