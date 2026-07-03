बोधगया में देश के बड़े जजों का जमावड़ा, नए क्रिमिनल लॉ पर पुलिस को मिलेगा पाठ, रूट डायवर्जन जारी
बोधगया में 4-5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जजों का सम्मेलन है, जहां पुलिस अधिकारी नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग लेंगे-
Published : July 3, 2026 at 1:28 PM IST
गया : बिहार के गया जिले में पहली बार बड़ी संख्या में जजों का आगमन हो रहा है, यहां नए आपराधिक वीडियो पर विशेष चर्चा होगी, बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के भी जज पहुंच रहे हैं, जो इस अपराधिक कानूनों पर बारीकी से चर्चा करेंगे. नए आपराधिक विधियों को सही ढंग से संचालित करने में पुलिस भूमिका पर भी चर्चा होगी, इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जिले के एसपी भी शामिल होंगे.
जिला पुलिस की तैयारी पूरी : कार्यक्रम का आयोजन बोधगया के कन्वेंशन केंद्र में हो रहा है, पहले दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की अलग से भी तैयारियां चल रही हैं, पूरे कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, वीवीआईपी मूवमेंट को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य कुछ मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर अस्थाई प्रतिबंध लगाया गया है.
8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा बदलाव : जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 4 जुलाई 2026 को प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी, इन में मानपुर से बाईपास होते हुए बोधगया तक बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, यह प्रतिबंध केवल आपातकालीन सेवाओं के वाहनों पर लागू नहीं होगा, जबकि खटका चक बिपार्ड से 5 नंबर गेट, हवाई अड्डा मोड़, धनावां मोड़, दोमुहान से बोधगया कन्वेंशन सेंटर तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
ये होंगे वैकल्पिक मार्ग : इस अवधि के दौरान आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे सिकड़िया मोड़, मगध मेडिकल कॉलेज, चेरकी रोड मार्ग का उपयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंचें, जिला प्रशासन एवं यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करें. वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात पुलिस के निर्देशों का सहयोग पूर्वक अनुपालन करें, ताकि वीवीआईपी कार्यक्रम एवं आम जनजीवन दोनों सुचारु रूप से संचालित हो सकें.
सीएम सम्राट चौधरी भी रहेंगे मौजूद : जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का आगमन 4 जुलाई 2026 को हो रहा है, आगमन एवं बोधगया स्थित नए आपराधिक विधियों पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय बोधगया कन्वेंशन सेंटर' में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के मद्देनज़र जिला प्रशासन एवं यातायात पुलिस द्वारा विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है.
''वीवीआईपी मूवमेंट को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से कुछ मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है, इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जजों के अलावा हाई कोर्ट पटना के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के सभी जिलों के डिस्ट्रिक जज भाग ले रहे हैं.''- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी
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