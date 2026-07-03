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बोधगया में देश के बड़े जजों का जमावड़ा, नए क्रिमिनल लॉ पर पुलिस को मिलेगा पाठ, रूट डायवर्जन जारी

गया : बिहार के गया जिले में पहली बार बड़ी संख्या में जजों का आगमन हो रहा है, यहां नए आपराधिक वीडियो पर विशेष चर्चा होगी, बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के भी जज पहुंच रहे हैं, जो इस अपराधिक कानूनों पर बारीकी से चर्चा करेंगे. नए आपराधिक विधियों को सही ढंग से संचालित करने में पुलिस भूमिका पर भी चर्चा होगी, इस कार्यक्रम में बिहार के सभी जिले के एसपी भी शामिल होंगे.

जिला पुलिस की तैयारी पूरी : कार्यक्रम का आयोजन बोधगया के कन्वेंशन केंद्र में हो रहा है, पहले दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की अलग से भी तैयारियां चल रही हैं, पूरे कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है, ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, वीवीआईपी मूवमेंट को सुरक्षित एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य कुछ मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर अस्थाई प्रतिबंध लगाया गया है.

8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा बदलाव : जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि 4 जुलाई 2026 को प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी, इन में मानपुर से बाईपास होते हुए बोधगया तक बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, यह प्रतिबंध केवल आपातकालीन सेवाओं के वाहनों पर लागू नहीं होगा, जबकि खटका चक बिपार्ड से 5 नंबर गेट, हवाई अड्डा मोड़, धनावां मोड़, दोमुहान से बोधगया कन्वेंशन सेंटर तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.