बौद्ध महोत्सव 2026 में पहली बार फैशन शो, गमछे से बने डिजाइनर गारमेंट्स.. 66 मॉडल और 15 बुनकरों का रैंप वॉक

'मंझरिया साड़ी' परंपरा और वर्तमान का संगम: मंझरिया साड़ी पटवा टोली की बुनावट से विकसित हुई है. 'मंझरिया' का अर्थ बीच का रास्ता है, जो जीवन की यात्रा का प्रतीक है. गमछे की चौखाने बुनावट, सरल धागे और हाथ की कला से बनी यह साड़ी मगध की स्त्रियों के रोजमर्रा, श्रम और उत्सवों की कहानी कहती है. रंगों का प्रवाह हल्के से गहरे की ओर जीवन के संतुलन को दर्शाता है.

चार थीम पर आधारित फैशन कलेक्शन: फैशन शो चार थीम पर आधारित होगा। पहली थीम गमछा साड़ी, दूसरी गमछा विमेंस गारमेंट्स (टॉप, लॉन्ग स्कर्ट, प्लाजो, घेरे वाली पैंट आदि), तीसरी गमछा मेंस गारमेंट्स (शर्ट, टी-शर्ट, पैंट, डिजाइनर कुर्ता) और चौथी थीम 'प्रवाह' जिसमें मगध की आध्यात्मिकता के रंगों को दर्शाया जाएगा. ये डिजाइन मगध की सांस्कृतिक विरासत को समकालीन स्वरूप देते हैं.

66 मॉडल और 15 बुनकरों का रैंप वॉक: महोत्सव के दौरान 23 जनवरी को 'मगध सूत्र' द्वारा फैशन शो प्रस्तुत होगा. इसमें 66 मॉडल और पटवा टोली के 15 बुनकर एक साथ रैंप वॉक करेंगे. यह पहली बार है जब बौद्ध महोत्सव में फैशन कलेक्शन और शो शामिल हो रहा है. सभी मॉडल स्थानीय हैं, जिनमें ज्यादातर पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर रैंप वॉक करेंगे.

गमछे से फैंसी गारमेंट्स का जादू: मगध सूत्र के फाउंडर और डिजाइनर रंजीत कुमार ने पटवा टोली के गमछे के फैब्रिक से यूनिक और बहुउपयोगी गारमेंट्स तैयार किए हैं. ये डिजाइन युवाओं को आकर्षित करने वाले हैं. गमछे को पहले सिर्फ श्रमिक वर्ग या घरेलू उपयोग से जोड़ा जाता था, लेकिन अब इसे सम्मान का प्रतीक बनाकर पुरानी धारणा बदलने की कोशिश है. एक समय बिहार में गमछा अपनेपन और सम्मान का प्रतीक था, जिसे फिर से जीवित किया जा रहा है.

पटवा टोली- बिहार का 'मैनचेस्टर': गया के मानपुर पटवा टोली को बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है. यहां सदियों पुरानी हथकरघा परंपरा के साथ पावर लूम मशीनों से गमछा, चादर, साड़ी और धोती जैसे वस्त्र बनाए जाते हैं. पटवा टोली के गमछों की अलग पहचान है, लेकिन पुरानी तकनीक के कारण ये फैशन जगत से दूर रहे. अब निफ्ट विशेषज्ञ रंजीत कुमार ने इन्हें नया रूप देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है.

गयाजी: बिहार के बोधगया में बौद्ध महोत्सव 2026 का आगाज आज शाम से हो रहा है. गया जिले के पटवा टोली के पारंपरिक वस्त्र उद्योग को नई पहचान मिलने जा रही है. बिहार सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से 'मगध सूत्र' ब्रांड के तहत गमछे और सूती धागों से बने फैंसी गारमेंट्स का प्रदर्शन होगा. यह तीन दिवसीय महोत्सव 22 से 24 जनवरी 2026 तक कालचक्र मैदान में आयोजित हो रहा है.

स्थानीय मॉडल्स का उत्साह: स्थानीय मॉडल रिचा सिंह ने कहा कि वे बिहार के कल्चर को रैंप पर प्रदर्शित करेंगे. गमछे से बने फैंसी ड्रेस पहनकर वे बिहार की वैल्यू दिखाएंगी. पटवा टोली अब सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, बल्कि मगध सूत्र के जरिए नई पहचान बना रहा है. कई मॉडल्स पहली बार अपने जिले में ऐसे मंच पर उतर रहे हैं.

"हम लोग अपने बिहार के कल्चर को प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं, रैंप वॉक के जरिए हम अपने बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, गमछा से बने फैंसी ड्रेस को पहन कर हम लोग रैंप वॉक पर उतरेंगे. हम लोग दिखाएंगे कि कितना वैल्यू है हमारे बिहार के डिजाइन में, पटवा टोली का सिर्फ एक टेक्सटाइल नहीं रहेगा बल्कि अब मगध सूत्र के द्वारा इसकी एक अलग पहचान बनेगी, मैंने कई जगहों पर मॉडलिंग की है लेकिन अपने जिला में करने की बात ही अलग है."- रिचा सिंह, स्थानीय मॉडल

महोत्सव में पांच देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुति: गया के जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बौद्ध महोत्सव में वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस और जापान के कलाकार पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे. पहले दिन वियतनाम और थाईलैंड, दूसरे दिन लाओस और श्रीलंका, जबकि अंतिम दिन जापान की प्रस्तुति होगी. साथ ही 100 से अधिक स्थानीय कलाकार भी भाग लेंगे.

"बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मगध सूत्र द्वार पटवा टोली वस्त्र उद्योग को एक नई पहचान बनाने का अवसर प्रदान किया है."- शशांक शुभंकर, जिला पदाधिकारी, गया

बॉलीवुड सितारों की धमाकेदार प्रस्तुति: महोत्सव में बॉलीवुड गायक जावेद अली, रूप कुमार राठौर और भूमि त्रिवेदी अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों को झूमने पर मजबूर करेंगे. पहले दिन जावेद अली, दूसरे दिन रूप कुमार राठौर और तीसरे दिन भूमि त्रिवेदी की प्रस्तुति होगी.

विरासत को वैश्विक बाजार से जोड़ना है: रंजीत कुमार के अनुसार यह फैशन शो मगध की वस्त्र परंपरा, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है. 15 बुनकरों (महावीर चौधरी, मुन्ना लाल, शिव कुमार आदि) की भागीदारी से पारंपरिक कौशल को आधुनिक रूप मिला है. यह प्रयास कारीगरों को बहुआयामी उत्पादन और वैश्विक बाजार से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा. पटवा टोली की पुरानी परंपराओं में नया तड़का लगाकर इसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सार्थक कदम है.

"पटवा टोली के पुराने टेक्सटाइल को नया रूप देने की कोशिश है, गमछे के फैब्रिक से गारमेंट बनाया गया है, ये एक यूनिक, फैंसी और बहुउपयोगी पैटर्न की पहचान की गई है ताकि यूथ इसको पसंद करें, क्योंकि अगर हम गमछे को ही देखें तो उसका एक कथित भाव है, जो आम हो गया है. इसे सिर्फ लेबर वर्ग के लोग उपयोग करते हैं, या फिर घर के किसी कोने में ही गमछा रखने के लिए होता है, लेकिन इस से हट कर इसकी एक अलग पहचान भी हुआ करती थी, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, अब समय आगया है कि गमछे को लेकर जो इस तरह की धारणा बनाई गई है वो बदले." -रंजीत कुमार, फैशन डिजाइनर

