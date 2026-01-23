ETV Bharat / state

बौद्ध महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन, बॉलीवुड सिंगर जावेद अली ने सुपरहिट गानों से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध

बौद्ध महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर जावेद अली पूरी महफिल लुट ले गए. विदेशी कलाकारों ने कला के माध्यम से बौद्ध संस्कृति को दर्शाया. देखें वीडियो-

BODH MAHOTSAV 2026
बोधगया बौद्ध महोत्सव 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 10:10 AM IST

4 Min Read
गया: बिहार के बोधगया में 22 जनवरी 2026 की शाम से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया. कालचक्र मैदान में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन उच्च स्तरीय अतिथियों की मौजूदगी में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए.

पहले दिन की शाम जावेद अली के नाम: महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देना और विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर प्रस्तुत करना है. पहले दिन की शाम बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक जावेद अली के नाम रही, जिनकी सुरीली आवाज ने पूरा माहौल मंत्रमुग्ध कर दिया.

सिंगर जावेद अली (ETV Bharat)

जावेद अली ने बांधा संगीत का जादू: सिंगर जावेद अली ने अपनी मखमली और सुरीली आवाज से दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने "तू मेरी अधूरी प्यास", "कहने को जश्ने-ए-बहारा है", "क्योंकि तू है दिल की मंजिल", "तू धड़कन में" और "बजरंगी भाईजान" के सुपरहिट गानों के अलावा देशभक्ति गीत "मां तुझे सलाम" जैसी धुनें गाकर दर्शकों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया. जावेद अली ने कुल दस से अधिक लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए, जिससे हर उम्र के दर्शक खूब उत्साहित नजर आए.

BODH MAHOTSAV 2026
जावेद अली महफिल लुट ले गए (ETV Bharat)

विदेशी कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुतियां: जावेद अली के मंच पर आने से पहले वियतनाम और थाईलैंड के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने दर्शकों को आकर्षित किया. थाईलैंड के 15 सदस्यीय दल ने बुन महाचट या बुन फावेट परंपरा के नृत्य का प्रदर्शन किया, जो भगवान बुद्ध के राजकुमार वेसंतरा अवतार की याद में मनाया जाता है. वियतनाम के कलाकारों ने मास्क डांस (मखौटा नृत्य) की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें दो कलाकारों ने मंत्रमुग्ध करने वाला प्रदर्शन किया.

BODH MAHOTSAV 2026
विदेशी कलाकारों की खूबसूरत प्रस्तुति (ETV Bharat)

उत्साही भीड़ और प्रशंसकों का जोश, अधिकारी भी झूमे: महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अधिकारी और उनके परिवार शामिल हुए. जावेद अली की प्रस्तुति सुनने के लिए अधिकारी और उनके परिवार अंत तक डटे रहे, कई बार तो वे भी हाथ थपथपाते नजर आए. दर्शकों का उत्साह इस कदर था कि प्रोग्राम के अंतिम समय में भीड़ ने जावेद अली से और गाने की मांग की, जिससे कालचक्र मैदान देर रात तक उनकी सुरीली आवाज से गूंजता रहा.

BODH MAHOTSAV 2026
बौद्ध महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ (ETV Bharat)

मंच पर युवती की सेल्फी के लिए चढ़ाई: जावेद अली की परफॉर्मेंस के चरम पर एक उत्साही युवती मंच पर चढ़ गई और उनसे सेल्फी लेने की कोशिश की. महिला पुलिस बल ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे सुरक्षित उतारा. जावेद अली से मिलने और फोटो खिंचवाने के लिए युवक-युवतियों की बड़ी संख्या बार-बार प्रयास करती रही, जिस कारण जिला पुलिस और प्रशासन को कुछ समय के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. यह घटना दर्शकों के जोश और कलाकार की लोकप्रियता का प्रमाण बनी.

BODH MAHOTSAV 2026
जावेद अली ने बांधा संगीत का जादू (ETV Bharat)

विभिन्न देशों की सांस्कृतिक झलक: यह तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महोत्सव विभिन्न देशों के कलाकारों की प्रस्तुतियों से समृद्ध रहा. थाईलैंड और वियतनाम के अलावा अन्य देशों के कलाकार भी शामिल हैं, जो बौद्ध संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रूप में पेश कर रहे हैं. महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ अन्य आकर्षण भी हैं, जो बोधगया को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत बनाएंगे. पहले दिन की सफलता से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी यह उत्सव और भव्य होगा.

BODH MAHOTSAV 2026
विदेशी कलाकारों की पारंपरिक प्रस्तुतियां (ETV Bharat)

दर्शकों का उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया: पहले दिन के कार्यक्रम ने महोत्सव की सफल शुरुआत का संकेत दिया है. जावेद अली की धमाकेदार प्रस्तुति और विदेशी कलाकारों की सांस्कृतिक झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों तक सभी ने इस आयोजन की खूब सराहना की. महोत्सव 24 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें और भी कई बॉलीवुड कलाकार और अंतरराष्ट्रीय प्रस्तुतियां दर्शकों का मनोरंजन करेंगी. बोधगया में यह उत्सव बौद्ध विरासत और आधुनिक संगीत-सांस्कृतिक मेल का अनुपम उदाहरण बन गया है.

