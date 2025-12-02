ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा को लेकर बोधगया का ट्रैफिक रूट जारी, कई जगह नो-एंट्री, जानें कहां करें पार्किंग

बोधगया में 2 से 12 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा होगी. 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के लिए सख्त ट्रैफिक प्लान जारी किया गया. देखें-

त्रिपिटक पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025 at 10:12 AM IST

गया: बिहार के बोधगया में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा आज से शुरू होगी. 10 दिनों तक चलने वाले त्रिपिटक पूजा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की गई है. जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी दी है.

2 से 12 दिसंबर तक ट्रैफिक व्यवस्था: जिला प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग सेरेमनी 2025 का आयोजन बोधगया में है. इसमें 20 हजार से अधिक श्रद्धालु विभिन्न देशों से आएंगे. 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यातायात नियंत्रण से संबंधित ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है.

20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा (ETV Bharat)

ऐसी रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था: नोड-1 से महाबोधि मंदिर और कालचक मैदान की ओर बड़ी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा. एम्बेसी मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर बिना पास का कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा. वर्मा मोड़ की ओर से महाबोधि मंदिर की ओर बिना पास का कोई वाहन का प्रवेश नहीं होगा.

बड़ी वाहनों का प्रवेश वर्जित: राजापुर मोड़ से दक्षिण बोधगया की ओर से बड़ी वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा लेकिन जिन बड़े वाहन को पच्छट्टी मोड़ से सुजातागढ़ की ओर नदी पार कर जाना है, वे पच्छट्टी मोड़ से सुजातागढ़ की ओर जा सकेगें. बर्मा मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा.

यहां नहीं पार्क होगी गाड़ी: घूंघरीटांड़ रिवर साइड से आने वाले वाहन राजापुर मोड़ से मुड़कर सुजाता बाईपास होते हुए नोड 1 और दोमुहान की ओर जाएगा. दोमुहान एवं नोड 1 से आनेवाले वाहन राजापुर मोड़ से रिवर साइड रोड से अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे. एग्वेसी मोड़ से वर्मा मोड़ के बीच कही भी अनावश्यक कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकेगी. केवल पार्किंग स्थल में ही गाड़ी पार्क होगी.

2 से 12 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा (ETV Bharat)

यहां लगे हैं बैरियर: वर्मा मोड़ के पास महाबोधि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर. चिल्ड्रेन पार्क के सामने पश्चिम महाबोधि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर. एम्वेसी मोड़ के पास, विरला धर्मशाला के पास, पच्छहट्टी मोड़ के पास, म्यूजियम के पास, मौसा मोड़ के पास, महाबोधि सोसायटी के पास (श्रीलंका मोनेस्ट्री) विरला धर्मशाला जानेवाली सड़क मोड़ पर, कालचक मैदान के गेट नं.-05 के पास, कालचक मैदान के गेट नं 9 के पास, पानी टंकी के समीप बैरिकेटिंग और ड्राप गेट, बंग्लादेश मोनेस्ट्री के पास, कालचक्र मैदान गेट नं 8 के पास बैरियर होगा.

यहां कर सकते हैं पार्किंग: नोड- वन से दक्षिण पार्किंग स्थल, मगध यूनिवर्सिटी कैम्पस, चिल्ड्रेन पार्क के पास, नोड दो के पास पार्किंग कर सकते हैं. वहीं कालचक मैदान गेट नंबर दो के सामने कब्रिस्तान के सामने खाली जमीन पर सरकारी और VIP वाहनों के लिए पार्किंग है.

ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव (ETV Bharat)

वीवीआईपी के आगमन पर खास नियम: वीवीआईपी के आगमन के समय एम्बेसी मोड़ से महाबोधी मंदिर की ओर वाहन जाने के रोक को लेकर अन्य श्रद्धालु या जनता को कालचक्र मैदान तक वाहन ले जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग रखा गया है. जैसे एम्बेसी मोड़ से मिया विगहा होते कालचक्र मैदान के गेट 8 के पास और नोड एक से ट्रेगर मॉनेस्ट्री मोड़ होते स्टार होटल से पहले होते हुए कालचक्र गेट नंबर नौ के पास से रास्ता होगा.

