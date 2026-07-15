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बस्ती में पगारे घाट पर स्थायी पुल के आभाव में 10 हजार की आबादी नाव के सहारे, जान जोखिम में डाल कर रहे नदी पार

जनप्रतिनिधियों से आश्वासन मिलने के बावजूद, आज भी पुल का निर्माण है सपना.

पगारे घाट पर स्थायी पुल का आभाव
पगारे घाट पर स्थायी पुल का आभाव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:55 PM IST

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बस्ती: रामनगर विकास खंड की नरकटहा ग्राम पंचायत स्थित कुआनो नदी पर स्थायी पुल न होने के कारण, लगभग 10 हजार लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर हैं. जनप्रतिनिधियों से आश्वासन मिलने के बावजूद आज भी पुल का निर्माण सपना है.

इस आधुनिक युग में भी यहां के ग्रामीणों की बेबसी देखने लायक है. बरसात खत्म होते ही रामनगर और गौर विकास खंड के लोग अपने निजी खर्चे और शारीरिक श्रम से लकड़ी का एक अस्थायी चचरी पुल तैयार करते हैं. इस पर किसी तरह साइकिल और बाइक तो पार हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश आती है, नदी का तेज बहाव इस पुल को तिनके की तरह बहा ले जाता है.

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इसके बाद शुरू होता है मौत से आंखें मिलाकर नाव के सफर का सिलसिला. ये पुल दो विधानसभा को जोड़ता है, आधा पुल रुदौली विधानसभा में पड़ता है, जबकि आधा कप्तानगंज विधानसभा में, इस वजह से दोनों विधानसभा के विधायक इस पुल को राजनीति के चश्मे से देखते है, जिसका खामियाजा आज भी इस इलाके को उठानी पड़ रही है.

इस घाट से रोजाना करीब 10 हजार की आबादी आवाजाही करती है. सबसे बदतर स्थिति उन मासूम स्कूली बच्चों की होती है, जिन्हें गौर और बभनान के स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता है. उफनती नदी में डगमगाती नाव पर बैठे बच्चों को देख नदी किनारे खड़े अभिभावकों की सांसें अटकी रहती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं के लिए यह सिर्फ एक पुल का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है.

पुल न होने की मार सिर्फ स्कूली बच्चों पर ही नहीं, बल्कि किसानों और मरीजों पर भी पड़ रही है. आपातकाल में अस्पताल जाने के लिए ग्रामीणों को 6 किलोमीटर के बजाए, 22 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता है. इससे समय, पैसा और ईंधन तीनों की बर्बादी होती है.

इस मामले पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने बताया, मैंने इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठाया और शासन को पत्र भी भेजा है, लेकिन सरकार द्वारा इस पुल के लिए बजट पास नहीं किया गया.

वहीं सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, यह पुल कप्तानगंज और रूधौली विधानसभा को जोड़ता है. पिछले 4 साल से हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे स्वीकृत नहीं कर रही है.

पक्ष और विपक्ष के इन सियासी आरोपों के बीच पिसने के लिए सिर्फ आम जनता ही रह गई है. सरकारें बदलीं, जनप्रतिनिधि बदले, लेकिन नहीं बदली तो पगारे घाट के लोगों की तकदीर. डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेन के इस दौर में 10 हजार लोगों का एक अदद पुल के लिए तरसना पूरे प्रशासनिक अमले और नीति निर्धारकों के गाल पर तमाचा है. प्रशासन को राजनीति से ऊपर उठकर इस जीवन-मरण के मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए.

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MLA RAJENDRA CHAUDHARY

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