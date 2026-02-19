ETV Bharat / state

आमेर के मावठा सरोवर में आज से बोटिंग ट्रायल शुरू, डल लेक की तर्ज पर चलेजी हेरिटेज लुक वाली शिकारा

प्रोजेक्ट मैनेजर सुमित सिंह ने बताया कि मावठा सरोवर में 30 साल बाद फिर से बोटिंग शुरू होने जा रही है. आज से बोटिंग का ट्रायल शुरू कर दिया गया है. 4 से 5 दिन बोटिंग का ट्रायल चलेगा. सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके साथ ही गोताखोर और सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं. रेस्क्यू बोट की व्यवस्था भी की गई है. ट्रायल के बाद एक्सपर्ट टीम का ग्रीन सिग्नल मिलने पर पर्यटकों के लिए बोटिंग शुरू करने की तारीख तय की जाएगी. अभी पैडल बोट का ट्रायल किया जा रहा है. हेरिटेज लुक वाली बोट भी जल्द आ जाएंगी. छोटे से स्टेज पर कालबेलिया नृत्य समेत संस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.

जयपुर: विश्व प्रसिद्ध आमेर में आने वाले देश देसी- विदेशी सैलानियों को एक नए तोहफे की सौगात मिलने वाली है. आमेर के मावठा सरोवर में जल्द बोटिंग शुरू होगी. गुरूवार को झील में बोटिंग का पहला ट्रायल किया गया. पर्यटक डल झील की तर्ज पर मावठा झील में पैडल बोट, शिकारा और हाई स्पीड बोट का आनंद ले सकेंगे. फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में बोटिंग शुरू होने की संभावना है.

डल झील की तर्ज पर होगी बोटिंग: तकनीकी टीम की ओर से आमेर मावठा सरोवर में जलस्तर, संचालन व्यवस्था और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है. सफल ट्रायल होने के बाद पर्यटकों के लिए बोटिंग सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी. मावठा सरोवर में बोटिंग को खास आकर्षण बनाने के लिए कश्मीर की डल झील के शिकारे की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. रंगीन और पारंपरिक डिजाइन वाली नाव में बैठकर पर्यटक पानी के बीच आमेर महल का अद्भुत नजारा देख सकेंगे.

मावठा सरोवर में जल्द शुरू होगी बोटिंग (ETV Bharat Jaipur)

बोटिंग और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम: पर्यटक पहाड़ियों से नहीं बल्कि पानी की झील के बीच से आमेर का सुंदर नजारा देख सकेंगे. सैलानियों को आमेर महल और अरावली की पहाड़ियों के दृश्य झील के बीच से देखने का अनुभव मिलेगा. कश्मीर की डल झील की तर्ज पर शिकारा बोटिंग, पैडल बोट और हाई स्पीड बोट सैलानियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी. आमेर की बोटिंग देसी-विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी. इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

मावठा सरोवर में बोटिंग ट्रायल (ETV Bharat Jaipur)

प्रशिक्षित नाविक और आपातकालीन व्यवस्था: पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पर्यटकों के लिए बोटिंग करने का किराया भी जल्द तय किया जाएगा. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित नाविक और आपातकालीन व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. इसके साथ ही मावठा सरोवर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा. पर्यटकों के लिए बोटिंग सुविधा फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत में प्रारंभ होने की संभावना है. पर्यटकों के लिए मावठा झील में बोटिंग और लाइट एंड साउंड शो जैसे खास आकर्षण होंगे.

अभी केवल पैडल बोट से ट्रायल किया गया (ETV Bharat Jaipur)

वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि आमेर महल विश्व प्रसिद्ध है. आमेर महल में बोटिंग की नई शुरुआत हो रही है, अब आमेर आने वाले देसी विदेशी पर्यटक बोटिंग का भी आनंद ले सकेंगे. इससे पर्यटक काफी आकर्षित होंगे. बोटिंग की शुरुआत होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.