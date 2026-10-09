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केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 1 नवंबर से शुरू होगा नौकायन, बोटिंग, एंट्री, ई–रिक्शा चार्जेज में हुई बढ़ोतरी

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नौकायन की तैयारी शुरू ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शीतकालीन पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी 1 नवंबर से उद्यान में नौकायन सुविधा शुरू की जाएगी. इसके साथ ही पर्यटकों को नए निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रवेश और नौकायन के लिए भुगतान करना होगा. नौकायन, भारतीय–विदेशी पर्यटकों और विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क में गत 1 अप्रैल से बढ़ोतरी लागू की गई है.

2026 के लिए नई दरें लागू : वहीं, पर्यटकों के आगमन से पहले उद्यान प्रशासन ने सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया है. उद्यान प्रशासन ने रास्तों की सफाई से लेकर पक्षियों से जुड़े सूचना बोर्डों के रखरखाव, पेयजल, शौचालय व कैंटीन जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की एसीएफ रेखा वर्मा ने बताया कि पर्यटकों के लिए 4 और 8 सीटर नौकाएं उपलब्ध हैं. इस बार चार सीटर नौका का शुल्क 330 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह आठ सीटर नौका के लिए अब 660 रुपए के स्थान पर 735 रुपए देने होंगे. उन्होंने बताया कि शुल्क में बढ़ोतरी निर्धारित अंतराल के अनुसार की जाती है. पिछली बार वर्ष 2024 में शुल्क संशोधित किए गए थे, जबकि इस बार वर्ष 2026 के लिए नई दरें लागू की गई हैं.