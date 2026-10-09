केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 1 नवंबर से शुरू होगा नौकायन, बोटिंग, एंट्री, ई–रिक्शा चार्जेज में हुई बढ़ोतरी
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय नागरिकों का प्रवेश शुल्क 145 रुपए से बढ़ाकर 165 रुपए कर दिया गया है.
Published : October 9, 2026 at 3:40 PM IST
भरतपुर: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में शीतकालीन पर्यटन सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. हर साल की तरह इस बार भी 1 नवंबर से उद्यान में नौकायन सुविधा शुरू की जाएगी. इसके साथ ही पर्यटकों को नए निर्धारित शुल्क के अनुसार प्रवेश और नौकायन के लिए भुगतान करना होगा. नौकायन, भारतीय–विदेशी पर्यटकों और विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क में गत 1 अप्रैल से बढ़ोतरी लागू की गई है.
2026 के लिए नई दरें लागू : वहीं, पर्यटकों के आगमन से पहले उद्यान प्रशासन ने सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया है. उद्यान प्रशासन ने रास्तों की सफाई से लेकर पक्षियों से जुड़े सूचना बोर्डों के रखरखाव, पेयजल, शौचालय व कैंटीन जैसी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की एसीएफ रेखा वर्मा ने बताया कि पर्यटकों के लिए 4 और 8 सीटर नौकाएं उपलब्ध हैं. इस बार चार सीटर नौका का शुल्क 330 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह आठ सीटर नौका के लिए अब 660 रुपए के स्थान पर 735 रुपए देने होंगे. उन्होंने बताया कि शुल्क में बढ़ोतरी निर्धारित अंतराल के अनुसार की जाती है. पिछली बार वर्ष 2024 में शुल्क संशोधित किए गए थे, जबकि इस बार वर्ष 2026 के लिए नई दरें लागू की गई हैं.
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भारतीय पर्यटकों से अब 165 रुपए प्रवेश शुल्क : एसीएफ वर्मा ने बताया कि नौकायन के साथ उद्यान में प्रवेश के लिए भी पर्यटकों को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी. भारतीय नागरिकों का प्रवेश शुल्क 145 रुपए से बढ़ाकर 165 रुपए कर दिया गया है. विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 915 रुपए से बढ़ाकर 1010 रुपए निर्धारित किया गया है. वहीं, विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क में भी 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है. पहले विद्यार्थियों को 55 रुपए देने पड़ते थे, जबकि अब यह शुल्क 65 रुपए हो गया है.
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नौकायन शुल्क :
- चार सीटर नौका: 330 रुपए से बढ़कर 370 रुपए, यानी 40 रुपए की वृद्धि.
- आठ सीटर नौका: 660 रुपए से बढ़कर 735 रुपए, यानी 75 रुपए की वृद्धि.
- भारतीय पर्यटक: 145 रुपए से बढ़कर 165 रुपए, यानी 20 रुपए की वृद्धि.
- विदेशी पर्यटक: 915 रुपए से बढ़कर 1010 रुपए, यानी 95 रुपए की वृद्धि.
- विद्यार्थी: 55 रुपए से बढ़कर 65 रुपए, यानी 10 रुपए की वृद्धि.
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पेंटिंग, सूचना बोर्ड और रास्तों की सफाई शुरू : पर्यटन सीजन के दौरान देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्यान प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. रेखा वर्मा ने बताया कि उद्यान में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया गया है. पक्षियों से संबंधित जानकारी देने वाले सूचना बोर्डों की मरम्मत और रखरखाव भी कराया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को पक्षियों की पहचान और उनके बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी न हो. इसके अलावा उद्यान के रास्तों की साफ-सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है. पर्यटकों के लिए पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने, शौचालयों की सफाई और कैंटीन सुविधा को व्यवस्थित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
- ई–रिक्शा : दो घंटे के लिए 800 रुपए
- तांगा: तीन घंटे के लिए 1200 रुपए
- सामान्य साइकिल : 100 रुपए (पूरे दिन)
- गियर साइकिल : 150 रुपए ( पूरे दिन)
- डबल सीटर साइकिल: 300 रुपए (पूरे दिन)
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर साल 375 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी इसे पक्षी प्रेमियों के लिए खास बनाती है. सर्दियों के मौसम में यहां प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है. पक्षियों की विविध प्रजातियों के साथ अजगर और अन्य वन्यजीवों को करीब से देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक उद्यान पहुंचते हैं. यही वजह है कि शीतकालीन पर्यटन सीजन में घना पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाता है.