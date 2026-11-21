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रामानुजगंज वन वाटिका में बोटिंग शुरू, पड़ोसी राज्यों से पहुंच रहे पर्यटक, लोगों ने की व्यवस्था की तारीफ

वन वाटिका में बोटिंग शुरू ( ETV Bharat )

बलरामपुर: रामानुजगंज वन वाटिका पार्क एक बार फिर पर्टयकों की चहल पहल से गुलजार हो गया है. बड़ी संख्या में यहां पर्यटक बोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं. सबसे ज्यादा आने वाले पर्यटकों की संख्या पड़ोसी राज्य झारखंड से है. जमेशदपुर से आए पर्यटक बताते हैं कि झारखंड के सीमा पर बसा बलरामपुर जिला उनके लिए नजदीक है. यहां का मौसम भी अमूमन झारखंड जैसा ही रहता है. इस वजह से वो इस मौसम में बलरामपुर के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. पर्यटकों ने बताया कि वो 10 से 12 के संख्या में यहां घूमने के लिए आए हैं. यहां की व्यवस्था और खूबसूरती दोनों उनको लुभा रही है.

बोटिंग का आनंद लेने जमशेदपुर से पहुंचे पर्यटक झारखंड के जमशेदपुर से रामानुजगंज वन वाटिका घूमने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंची महिला पर्यटक ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ''हम यहां पहली बार आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. हम ग्यारह लोग सपरिवार यहां घूमने और बोटिंग करने के लिए आए हुए हैं. हमारे बच्चे लोग यहां बोटिंग कर रहे हैं. हम भी बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. आगे भी हम यहां के प्रकृति का आनंद लेने और बोटिंग करने के लिए आते रहेंगे.''