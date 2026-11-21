रामानुजगंज वन वाटिका में बोटिंग शुरू, पड़ोसी राज्यों से पहुंच रहे पर्यटक, लोगों ने की व्यवस्था की तारीफ
डैम में मोटर बोटिंग का टिकट 300 और पैडल बोटिंग का चार्ज 50 रुपए रखा गया है. उज्ज्वल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 6:55 PM IST
बलरामपुर: रामानुजगंज वन वाटिका पार्क एक बार फिर पर्टयकों की चहल पहल से गुलजार हो गया है. बड़ी संख्या में यहां पर्यटक बोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं. सबसे ज्यादा आने वाले पर्यटकों की संख्या पड़ोसी राज्य झारखंड से है. जमेशदपुर से आए पर्यटक बताते हैं कि झारखंड के सीमा पर बसा बलरामपुर जिला उनके लिए नजदीक है. यहां का मौसम भी अमूमन झारखंड जैसा ही रहता है. इस वजह से वो इस मौसम में बलरामपुर के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. पर्यटकों ने बताया कि वो 10 से 12 के संख्या में यहां घूमने के लिए आए हैं. यहां की व्यवस्था और खूबसूरती दोनों उनको लुभा रही है.
बोटिंग का आनंद लेने जमशेदपुर से पहुंचे पर्यटक
झारखंड के जमशेदपुर से रामानुजगंज वन वाटिका घूमने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंची महिला पर्यटक ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, ''हम यहां पहली बार आए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है. हम ग्यारह लोग सपरिवार यहां घूमने और बोटिंग करने के लिए आए हुए हैं. हमारे बच्चे लोग यहां बोटिंग कर रहे हैं. हम भी बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. आगे भी हम यहां के प्रकृति का आनंद लेने और बोटिंग करने के लिए आते रहेंगे.''
हम सपरिवार यहां घूमने के लिए आए हैं. रामानुजगंज वन वाटिका में बोटिंग का हमने आनंद लिया. हमारे साथ आए लोग भी बहुत खुश हैं. हमारी कोशिश होगी की हम फिर छुट्टियों में यहां आकर समय बिताएं: महिला पर्यटक, झारखंड
बोटिंग की शुरुआत यहां फिर से हो चुकी है. बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं. बरसात में ज्यादा जलभराव के चलते ऐहतियातन बोटिंग बंद कर दिया गया था. बारिश खत्म होने और जल का लेवल कम होने के बाद फिर से बोटिंग शुरू हो चुकी है. छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों से पर्यटक यहां आ रहे हैं. मोटर से चलने वाले बोटिंग का चार्ज 300 रुपए और पैडल से चलने वाले बोट का चार्ज 50 रुपए रखा गया है: प्रियंका देवी, विश्वास महिला स्व सहायता समूह, रामानुजगंज
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता पार्क
वन वाटिका पार्क बांध में नवंबर से जनवरी के बीच पर्यटकों की आवाजाही अधिक रहती है. लोग अपने परिवार के साथ घूमने और प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के लिए यहां आसपास सहित दूसरे राज्यों से भी पहुंचते हैं.
बलरामपुर में जिला स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हुई शामिल, प्रदर्शनी और ट्राइबल फूड स्टॉल ने किया आकर्षित
छठ महापर्व की छत्तीसगढ़ में रौनक: तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य, छठी मैया के गीतों से वातावरण भक्तिमय
छत्तीसगढ़ में 7 महीनों में जंगली हाथी ने ली 16 की जान, अधिकारियों ने 'किलर' हाथी को रेडियो कॉलर पहनाने का किया फैसला