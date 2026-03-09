ETV Bharat / state

आमेर महल को अब झील के बीच से निहारेंगे पर्यटक, मावठा सरोवर में बोटिंग शुरू

सरोवर में 30 साल बाद फिर से बोटिंग शुरू हुई है. यहां अभी शिकारा बोट और हेरिटेज लुक वाली बोट भी शुरू होंगी.

मावठा सरोवर में बोटिंग का लुत्फ लेते पर्यटक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 7:18 PM IST

5 Min Read
जयपुर: विश्व प्रसिद्ध आमेर आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को एक नए ऐतिहासिक तोहफे की सौगात मिली है. आमेर के मावठा सरोवर में रविवार से बोटिंग शुरू हो गई है. झील के बीच से आमेर महल का अद्भुत नजारा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. कश्मीर की डल झील की तर्ज पर पर्यटक मावठा झील में पैडल बोट, शिकारा और हाई स्पीड बोट का आनंद ले रहे हैं. बड़ी संख्या में पर्यटकों ने बोटिंग का आनंद लेते हुए आमेर की ऐतिहासिक धरोहर को देखने का अनुभव लिया. पर्यटकों में काफी उत्साह देखने को मिला. नाव में बैठकर पर्यटकों ने खूबसूरत नजारों को अपने कैमरों में कैद किया. नाव में बैठकर प्री-वेडिंग शूट भी कर सकते हैं.

प्रोजेक्ट मैनेजर सुमित सिंह ने बताया कि आमेर के मावठा सरोवर में 30 साल बाद फिर से बोटिंग शुरू हुई है. शुरुआत में पैडल बोट, 18 सीटर बोट और रेस्क्यू बोट ही है. अभी शिकारा बोट, हेरिटेज लुक वाली बोट और अन्य बोट आना बाकी हैं. प्री-वेडिंग के लिए स्पेशल बोट बनवाई जा रही है. अलग-अलग बोट के लिए अलग-अलग टिकट चार्ज रखे गए हैं. न्यूनतम 200 रुपए से लेकर अधिकतम 800 रुपए तक टिकट चार्ज है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टिकट बुक करवा सकते हैं.

सरोवर में 30 साल बाद फिर से बोटिंग शुरू हुई है. (ETV Bharat Jaipur)

सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाई जाएंगी. चारों तरफ गोताखोर और सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं. रेस्क्यू बोट की व्यवस्था की गई है. बोटिंग के साथ स्टेज पर कालबेलिया नृत्य समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. पर्यटकों के लिए राजस्थानी लोक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी. मावठा झील के बीच से पर्यटक फोटो-सेल्फी ले सकते हैं. प्री-वेडिंग शूट भी करवा सकते हैं. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को कश्मीर की तर्ज पर शिकारा बोटिंग का अनुभव मिलेगा. लोक संगीत के साथ लग्जरी बोट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही. लोक संगीतों की मधुर धुनों के साथ सैलानियों ने बोटिंग के साथ राजस्थानी संस्कृति का अनुभव लिया.

पर्यटकों में दिखा काफी उत्साह: बोटिंग करने पहुंचे पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आया. पर्यटकों ने नाव में बैठकर यहां के खूबसूरत नजारों को अपने कैमरों में कैद किया. पर्यटकों ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद आमेर में बोटिंग शुरू हुई है. नाव में बैठकर बहुत ही अच्छा अनुभव मिला. नाव में बैठकर झील के बीच से प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. मावठा सरोवर में बोटिंग को खास आकर्षण बनाने के लिए कश्मीर की डल झील के शिकारे की तर्ज पर बोटिंग की शुरुआत की गई है. रंगीन और पारंपरिक डिजाइन वाली नाव में बैठकर पर्यटक पानी के बीच आमेर महल का अद्भुत नजारा देख रहे हैं. सैलानियों को आमेर महल और अरावली की पहाड़ियों के दृश्य झील के बीच से देखने का अनुभव मिल रहा है. कश्मीर की डल झील की तर्ज पर शिकारा बोटिंग, पैडल बोट और हाई स्पीड बोट की सुविधा सैलानियों को मिलेगी. पर्यटक झील में बोटिंग का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का संगम महसूस कर सकेंगे. आमेर की बोटिंग देशी-विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी.

पैडल बोटिंग करते पयर्टक (ETV Bharat Jaipur)

पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा: आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि मावठा सरोवर में बोटिंग शुरू होने से आमेर महल के पर्यटन में एक अतिरिक्त आकर्षण जुड़ गया है. आमेर में काफी संख्या में पर्यटक आते हैं. आमेर आने वाले पर्यटक नौकायन का लुत्फ उठाएंगे. नाव में बैठकर प्रकृति का सुंदर नजारा देखने को मिलेगा. झील के बीच से आमेर महल को देखने का अच्छा अनुभव मिलेगा. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. टूरिस्ट गाइड और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि बोटिंग से अब आमेर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक बोटिंग का भी आनंद ले सकेंगे. आमेर किले की भव्य छवि मावठा झील के पानी में झलकेगी तो यह दृश्य पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र होगा. बोटिंग की शुरुआत होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. पर्यटन से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

बोटिंग की टिकट दरें: पैडल बोट प्रति व्यक्ति 30 मिनट (4 सीटर): भारतीय पर्यटक 200 रुपये, विदेशी पर्यटक 400 रुपए, स्पेशल पैडल बोट प्रति व्यक्ति 30 मिनट (2 सीटर): भारतीय पर्यटक 300 रुपए, विदेशी पर्यटक 600 रुपए, इलेक्ट्रिक मोटर बोट प्रति व्यक्ति प्रति राउंड 20 मिनट: भारतीय पर्यटक 400 रुपए, विदेशी पर्यटक 800 रुपए, इलेक्ट्रिक लग्जरी मोटर बोट लोकगीत और संगीत के साथ प्रति व्यक्ति 30 मिनट: भारतीय पर्यटक 800 रुपए, विदेशी पर्यटक 1600 रुपए, शिकारा राइड प्रति व्यक्ति 30 मिनट: भारतीय पर्यटक 500 रुपए, विदेशी पर्यटक 1000 रुपए, स्पेशल शिकारा राइड प्रति व्यक्ति 30 मिनट: भारतीय पर्यटक 600 रुपए, विदेशी पर्यटक 1200 रुपए, स्पीड बोट प्रति व्यक्ति प्रति चक्कर: भारतीय पर्यटक 400, विदेशी पर्यटक 800 रुपए

बच्चों के लिए विशेष छूट: बोटिंग सेवा के लिए टिकट दरों में बच्चों को विशेष रियायत दी गई है. 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को भारतीय पर्यटकों के लिए 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा, जबकि 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. इससे परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों को काफी राहत मिलेगी.

