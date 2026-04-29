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उदयपुर: गोवर्धन सागर झील में शुरू होने जा रहे वाटर स्पोर्ट्स, झीलों की नगरी को मिलेगा नया आकर्षण

उदयपुर की गोवर्धन सागर झील में जल्द ही बोटिंग, कयाकिंग और पेडल बोट जैसी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं.

गोवर्धन सागर झील
गोवर्धन सागर झील (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 8:42 PM IST

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उदयपुर: झीलों की नगरी में पर्यटकों के लिए एक नई रोमांचक सौगात तैयार हो रही है. शहर की चौथी प्रमुख झील गोवर्धन सागर में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि फतहसागर, पिछोला और दूधतलाई झील के बाद अब गोवर्धन सागर भी बोटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का केंद्र बनने जा रहा है. यहां सामान्य बोट, लग्जरी बोट, कयाकिंग और पेडल बोट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

खास बात यह है कि गोवर्धन सागर अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाली झील है, जिससे पर्यटक शांत और सुकून भरे वातावरण में पानी के बीच रोमांच का आनंद ले सकेंगे. पर्यटन विभाग और संबंधित एजेंसियों ने इस परियोजना की तैयारियां पूरी कर ली हैं. झील पर जेटी का निर्माण हो चुका है और बोट्स उतारने का काम भी लगभग पूरा हो गया है. पहले 20 अप्रैल को उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन बोट्स समय पर न पहुंचने के कारण इसे टालना पड़ा. अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 दिनों में गोवर्धन सागर झील आम पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दी जाएगी.

गोवर्धन सागर झील में शुरू होने जा रहे वाटर स्पोर्ट्स
गोवर्धन सागर झील में शुरू होने जा रहे वाटर स्पोर्ट्स (ETV Bharat Udaipur)

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10 बोट्स से शुरू होगी सेवा: पर्यटकों के लिए प्रत्येक बोटिंग सत्र लगभग 20 मिनट का होगा. शुरुआती चरण में 10 बोट्स से सेवा शुरू की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 बोट्स तक किया जाएगा. किराया आम लोगों की पहुंच में रखते हुए 180 से 200 रुपये के बीच रखने की योजना है. गोवर्धन सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स शुरू होने से उदयपुर के पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है और शहर का पर्यटन मानचित्र और समृद्ध होगा.

गोवर्धन सागर झील
पर्यटक जल्द ले सकेंगे बोटिंग का आनंद (ETV Bharat Udaipur)

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