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उदयपुर: गोवर्धन सागर झील में शुरू होने जा रहे वाटर स्पोर्ट्स, झीलों की नगरी को मिलेगा नया आकर्षण

उदयपुर: झीलों की नगरी में पर्यटकों के लिए एक नई रोमांचक सौगात तैयार हो रही है. शहर की चौथी प्रमुख झील गोवर्धन सागर में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू होने वाली हैं. होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि फतहसागर, पिछोला और दूधतलाई झील के बाद अब गोवर्धन सागर भी बोटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का केंद्र बनने जा रहा है. यहां सामान्य बोट, लग्जरी बोट, कयाकिंग और पेडल बोट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

खास बात यह है कि गोवर्धन सागर अपेक्षाकृत कम भीड़भाड़ वाली झील है, जिससे पर्यटक शांत और सुकून भरे वातावरण में पानी के बीच रोमांच का आनंद ले सकेंगे. पर्यटन विभाग और संबंधित एजेंसियों ने इस परियोजना की तैयारियां पूरी कर ली हैं. झील पर जेटी का निर्माण हो चुका है और बोट्स उतारने का काम भी लगभग पूरा हो गया है. पहले 20 अप्रैल को उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन बोट्स समय पर न पहुंचने के कारण इसे टालना पड़ा. अब उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 10 से 15 दिनों में गोवर्धन सागर झील आम पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दी जाएगी.