झारखंड से बिहार के लिए फेरी सेवा शुरू, दोनों राज्यों के यात्रियों ने ली राहत की सांस
झारखंड के साहिबगंज से बिहार के कटिहार तक यात्रियों के लिए नाव सेवा फिर से शुरू हो गई है.
Published : November 13, 2026 at 6:33 PM IST
साहिबगंज: करीब 7 माह बाद शुक्रवार से फेरी सेवा फिर शुरू हो गई. इसके बंद रहने से आम लोगों को बिहार और झारखंड के बीच गंगा पार करने में परेशानी हो रही थी. दोनों ओर के लोग नाव से नदी पार करने को मजबूर थे. नाव पर अधिक वजन होने के कारण यात्रा जोखिमभरी रहती थी.
लोगों को होती थी परेशानी
भारी वाहनों को भागलपुर होकर जाना पड़ता था. शादी-विवाह में बरातियों को वाहन से ले जाने और मनिहारी, कटिहार एवं पूर्णिया पहुंचने में भी लोगों को दिक्कत होती थी. भागलपुर होकर इन स्थानों तक जाने में 100 KM से अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी. फेरी सेवा शुरू होने से यह दूरी चौगुनी कम हो गई है और मनिहारी पहुंचना आसान हुआ है.
महेशपुर गंगा घाट से मनिहारी तक फेरी चलाने की अनुमति
कटिहार प्रशासन के आदेश पर सेवा शुरू की गई है. इस बार ‘बिहार टू बिहार’ का आदेश मिला है. साहिबगंज की ओर से संचालक को बिहार सरकार के अधीन महेशपुर गंगा घाट से मनिहारी तक फेरी चलाने की अनुमति दी गई है. यात्रियों को लालबथानी जाना होगा, वहां से रास्ता महेशपुर गंगा घाट तक जाता है. यात्री सेवा शुरू होने से लोगों को सुविधा मिली है.
नाव से नदी पार का था खतरा
यात्रियों ने बताया कि कटिहार प्रशासन को पहले संज्ञान लेना चाहिए था, हालांकि देर से ही सही, सेवा शुरू होना अच्छी बात है. अब वे सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे. नाव से नदी पार करते समय जान का डर बना रहता था. छठ पूजा के बाद मालवाहक जहाज शुरू होने की उम्मीद है. इससे खनिजों का परिवहन शुरू होगा और गिट्टी, बालू, डस्ट, बोल्डर समेत दूसरे सामान सस्ता मिल सकेगा.
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