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झारखंड से बिहार के लिए फेरी सेवा शुरू, दोनों राज्यों के यात्रियों ने ली राहत की सांस

यात्रियों के लिए नाव सेवा फिर से शुरू ( ETV BHARAT )

साहिबगंज: करीब 7 माह बाद शुक्रवार से फेरी सेवा फिर शुरू हो गई. इसके बंद रहने से आम लोगों को बिहार और झारखंड के बीच गंगा पार करने में परेशानी हो रही थी. दोनों ओर के लोग नाव से नदी पार करने को मजबूर थे. नाव पर अधिक वजन होने के कारण यात्रा जोखिमभरी रहती थी.

लोगों को होती थी परेशानी