ETV Bharat / state

कानपुर में 'लहरों' के बीच सैर करने का मौका, बोट राइड्स के साथ पैरासेलिंग का ले सकेंगे लुत्फ

गंगा में सोमवार से शुरू होगी बोटिंग. ( Media Cell Kanpur administration )

कानपुर: गंगा में बोट राइड्स का इंतजार अब खत्म हो गया है. अब यहां सोमवार से बोट क्लब गुलजार होगा और एक बार फिर रोमांच और आस्था का संगम दिखेगा. सुरक्षा मानकों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार व सचिव जल क्रीड़ा नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को बोट क्लब पहुंचकर निरीक्षण किया. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने पर 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक राइड्स का संचालन बंद कर दिया जाता था. हालांकि, इस सत्र में गंगा बैराज स्थित किनारों पर अधिक सिल्ट व बालू आ जाने के चलते संचालन 8 दिसंबर शुरू हो रहा है. सोमवार से लोग गंगा बैराज स्थित बोट क्लब आ सकते हैं और जेट स्की, पैंटून बोट, मोटर बोट व स्पीड बोट का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि संचालन करने वाली कंपनियों- जेटी फैसिलिटीज व जसपाल राणा कंपनी के कर्मियों ने भी सारे मानकों को तैयार कर लिया है. जो लोग बोट क्लब आएंगे, वह यहां के कैफेटेरिया से अपना मनपसंद व्यंजन मंगाकर गंगा किनारे उसका भी स्वाद ले सकते हैं.