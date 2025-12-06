ETV Bharat / state

कानपुर में 'लहरों' के बीच सैर करने का मौका, बोट राइड्स के साथ पैरासेलिंग का ले सकेंगे लुत्फ

एडीएम सिटी व सचिव जल क्रीड़ा ने सुरक्षा मानकों को लेकर किया निरीक्षण, जेट स्की, पैंटून बोट, मोटर बोट और स्पीड बोट भी चलेंगी

गंगा में सोमवार से शुरू होगी बोटिंग.
गंगा में सोमवार से शुरू होगी बोटिंग. (Media Cell Kanpur administration)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: गंगा में बोट राइड्स का इंतजार अब खत्म हो गया है. अब यहां सोमवार से बोट क्लब गुलजार होगा और एक बार फिर रोमांच और आस्था का संगम दिखेगा. सुरक्षा मानकों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार व सचिव जल क्रीड़ा नीरज श्रीवास्तव ने शनिवार को बोट क्लब पहुंचकर निरीक्षण किया.

नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि हर साल गंगा का जलस्तर बढ़ने पर 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक राइड्स का संचालन बंद कर दिया जाता था. हालांकि, इस सत्र में गंगा बैराज स्थित किनारों पर अधिक सिल्ट व बालू आ जाने के चलते संचालन 8 दिसंबर शुरू हो रहा है. सोमवार से लोग गंगा बैराज स्थित बोट क्लब आ सकते हैं और जेट स्की, पैंटून बोट, मोटर बोट व स्पीड बोट का पूरा लुत्फ उठा सकेंगे. नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि संचालन करने वाली कंपनियों- जेटी फैसिलिटीज व जसपाल राणा कंपनी के कर्मियों ने भी सारे मानकों को तैयार कर लिया है. जो लोग बोट क्लब आएंगे, वह यहां के कैफेटेरिया से अपना मनपसंद व्यंजन मंगाकर गंगा किनारे उसका भी स्वाद ले सकते हैं.

गंगा बैराज स्थित बोट क्लब का निरीक्षण करते एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार व सचिव जल क्रीड़ा नीरज श्रीवास्तव.
गंगा बैराज स्थित बोट क्लब का निरीक्षण करते एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार व सचिव जल क्रीड़ा नीरज श्रीवास्तव. (Media Cell Kanpur administration)
मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे: नीरज श्रीवास्तव ने बताया, बोट क्लब पर जहां रोजाना शाम को गंगा आरती होगी. वहीं, सुबह मॉर्निंग वॉकर आकर गंगा किनारे वॉक कर सकते हैं.इस समय दिन में तेज धूप रहती है, ऐसे मौसम में लोगों को बोट राइड्स का रोमांच यहां देखने को ठीक वैसे ही मिलेगा, जैसे मुंबई व अन्य शहरों में समुद्र पर मिलता है. नीरज श्रीवास्तव ने बताया, पहली बार बोट क्लब पर पैरासेलिंग करने को मिलेगा. इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हैं. गंगा नदी के ऊपर कई फीट तक लोग हवा में जाकर रोमांच कर सकेंगे.

बोट क्लब संचालक कंपनी के शीशपाल कठैत और वसीम शेख ने बताया कि यूपी के मैदानी इलाकों में पहली बार पैरासेलिंग की सुविधा शुरू हो रही है. इसके साथ ही जेट-स्की, पैंटून बोट, मोटर बोट, स्पीड बोट और बनाना राइड जैसे आकर्षण भी तैयार हैं. यहां पर कैफेटेरिया से सूर्य उदय सूर्यास्त का दृश्य और गंगा तट का वातावरण एक विशेष अनुभव देगा.

इसे भी पढ़ें- अब गोवा जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जानिए कानपुर के लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा?

TAGGED:

BOAT CLUB KANPUR
PARASAILING IN KANPUR
GANGA BARRAGE BOAT RIDES
कानपुर में बोट राइड
GANGA BARRAGE BOAT CLUB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.