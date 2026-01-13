ETV Bharat / state

पटना में मकर संक्रांति पर नहीं चलेगी नाव!, 14-15 जनवरी को परिचालन पर लगी रोक

पटना में मकर संक्रांति पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गये हैं. जिला प्रशासन ने नदियों में निजी नावों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. पढ़ें-

MAKAR SANKRANTI 2026
पटना में मकर संक्रांति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 13, 2026 at 5:07 PM IST

3 Min Read
पटना: राजधानी पटना में 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के दौरान गंगा और अन्य नदियों के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. इस पावन अवसर पर स्नान, दान और पतंगबाजी के उत्साह के साथ-साथ दुर्घटनाओं से बचाव को प्राथमिकता दी गई है. प्रशासन का मुख्य फोकस श्रद्धालुओं की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

नदियों में नाव परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध: जिला प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी कार्यों में लगी नावों को छोड़कर गंगा सहित सभी नदियों में किसी भी प्रकार की निजी या अन्य नाव के परिचालन पर 14 और 15 जनवरी को पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, ताकि अनधिकृत नावों से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

घाटों पर सेक्टर-वार तैनाती और बचाव दल: प्रमुख नदी घाटों को कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर में 2-2 मोटर बोट, आवश्यक बचाव उपकरण, गोताखोर और प्रशिक्षित जवान तैनात रहेंगे. कुल 8 SDRF टीमों को रणनीतिक स्थानों पर रखा गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सकें. अंचल अधिकारियों को निर्देश है कि वे अपने क्षेत्र के घाटों पर लाइफ जैकेट, रस्सी, फ्लोटिंग डिवाइस और अन्य संसाधनों के साथ नाविकों व गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें.

भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर फोकस: मकर संक्रांति के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, यातायात संचालन और विधि-व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्पेशल मोबाइल टीम और रिवर पेट्रोलिंग टीम की व्यापक प्रतिनियुक्ति की गई है. अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को सतत भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी अव्यवस्था या खतरे को तुरंत नियंत्रित किया जा सके. पतंग उत्सव और स्नान घाटों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

आम नागरिकों से सहयोग की अपील: जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है. किसी भी संदेहास्पद गतिविधि, दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना तुरंत 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 या 0612-2219234 पर दी जा सकती है. इसके अलावा जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 0612-2210118 और आपात सेवा 112 पर भी संपर्क किया जा सकता है.

पर्व को शांतिपूर्ण बनाने का संकल्प: प्रशासन का कहना है कि इन सभी व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य मकर संक्रांति पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराना है. श्रद्धालु बिना किसी भय के स्नान, दान और उत्सव का आनंद ले सकें, यही लक्ष्य है. पिछले वर्षों में हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.

श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता: मकर संक्रांति उत्तरायण का प्रतीक है और पटना में गंगा घाटों पर लाखों लोग स्नान करने आते हैं. प्रशासन की यह व्यापक तैयारी सुनिश्चित करेगी कि आस्था के साथ-साथ सुरक्षा भी बनी रहे. सभी से अपील है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और एक सुरक्षित पर्व मनाएं.

