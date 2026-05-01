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मथुरा में नाव संचालकों के सामने आजीविका का संकट; CM योगी से लगाई गुहार

नाव चालक ने बताया जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है.

नाविकों के सामने आजीविका का संकट.
नाविकों के सामने आजीविका का संकट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:30 AM IST

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मथुरा: 10 अप्रैल को वृंदावन के यमुना नदी हादसे के बाद सैकड़ों नाव चालकों की जीविका पर संकट आ गया है. पिछले कई दिनों से यमुना नदी में नाव का संचालन पूरी तरह से बंद है. जिला प्रशासन ने नाव चालकों को हादसे का दोषी माना है. जिला प्रशासन और नगर निगम ने नाव चालकों के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं, जिससे उनकी जीविका पर संकट आ चुका है. नाव चालकों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है.

श्रीकृष्ण की नगरी में हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं. यमुना नदी में नौकायन का आनंद भी लेते हैं. 10 अप्रैल को वृंदावन के यमुना नदी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन का चाबुक बेसहारा नाव चालकों पर चला है. यमुना नदी में नाव का संचालन न होने से आर्थिक संकट पैदा हो चुका है. 1200 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट है.

वृंदावन के कैसी घाट, पानी गांव, देवराहा घाट, गाऊ घाट, आसकुंडा, विश्राम घाट, सहित दर्जनों घाटों पर 800 से अधिक नाव का संचालन होता है. पर्यटकों से हजारों रुपए की कमाई नाव चालकों को हो जाती है. उसी से नाव चालक अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, लेकिन नाव का संचालन बंद होने के बाद परिवार पर संकट आ चुका है.

मथुरा में नाव संचालकों के सामने आजीविका का संकट. (Video Credit: ETV Bharat)

नाव चालकों का कहना है कि यमुना नदी में अगर कोई भी हादसा होता है, तो सबसे पहले हम लोग श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए दौड़ते हैं. प्रशासन को तो बाद में खबर दी जाती है. जनपद का प्रशासन तो हमारे ऊपर चाबुक चल रहा है. हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. पिछले कई वर्षों से कोई रजिस्ट्रेशन का नियम नहीं बनाया और न ही किसी प्रकार का बैठक की गई. कभी किसी गोताखोर को सम्मानित नहीं किया और न ही कोई विचार विमर्श किया जाता है.

जब बड़े पर्व आते हैं, तो प्रशासन हमारे ऊपर चाबुक चलाते हुए दो-तीन दिनों का नियम बना देता है. अगर नियम बनाने हैं, तो पूरी व्यवस्था बनाई जाए. यमुना जी में किसी की जान बचाई जाती है, तो सम्मानित भी करना चाहिए.

10 अप्रैल को वृंदावन के केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ स्टीमर यमुना नदी में पलट गया और हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई. दो दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए. इसके बाद नगर निगम अपनी कुंभकरणी नींद से जागा और नाव चालकों का संचालन बंद कर दिया. सभी नावों का रजिस्ट्रेशन करने का नियम बना दिया. रजिस्ट्रेशन की फीस 5 हजार रुपए है.

यह भी नियम बना कि घाट से 20 फीट दूर नाव खड़ी होगी. बिना रजिस्ट्रेशन के स्टीमर और नाव प्रतिबंधित होंगे. नाव में पर्यटकों की संख्या 6 और स्टीमर में पर्यटको की संख्या 10 होगी. सेफ्टी उपकरण जैकेट और रस्सा स्टीमर में होना अनिवार्य होगा. ऐसी कई शर्तों के साथ नगर निगम ने नाव चालकों के लिए अनिवार्य किया है, जिसे नाव चालक पूरी नहीं कर सकते.

अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा ने बताया नगर निगम द्वारा नाव संचालकों के लिए कुछ नियम बनाए जा रहे हैं. उनका पालन करना आवश्यक है और सभी नाव का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. शुल्क निर्धारित किया गया है. पर्यटकों की सुविधा और नाव चालकों की सुविधा के लिए नियम बनाए जा रहे हैं.

नाव चालक बंटी ने बताया पिछले कई दिनों से यमुना जी में नाव का संचालन पूरी तरह से बंद है. हमारी जीविका पर संकट आ चुका है. यमुना नदी में जो हादसा हुआ वह पीपी वाले पुल की वजह से हुआ था और हमें जिम्मेदार ठहरा दिया गया. यमुना नदी में कोई भी श्रद्धालु जब पानी में डूबता है तो सबसे पहले हम लोग ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं.

नाव चालक ने बताया जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है. सबसे पहले चुंगी हुआ करती थी. लाइसेंस बांटे थे. नगर पालिका नगर निगम बनने के बाद हमारे कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए. 40 साल हो चुके हैं, अब नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है. नावों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 हजार रुपए की फीस रख दी गई है. अब हम इतनी बड़ी रकम कहां से लेकर आएं.

नाव चालक राजू ने बताया जब से नगर निगम बना है, तब से अधिकारियों ने नाव चालकों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया. पहले जब नाव का संचालन होता था, तब प्रत्येक नाव में एक लोहे की पट्टी लगा दी जाती थी. जिसमें लिखा रहता था कि नाव में कितनी सवारियां बैठती है और क्या-क्या सामान रखा जाएगा. पिछले 15 वर्षों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया.

नाव चालक राम ने बताया कि हम लोग 20 वर्षों से नाव चला रहे हैं. यमुना में डूबते हुए करीब दर्जन भर लोगों की जान बचा चुके हैं. नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है. हम एक बात पूछते हैं, जब हाईवे पर कोई बस हादसा होता है तो क्या बसों का संचालन रोक दिया जाता है. ट्रेन हादसा होता है, तो ट्रेन का संचालन रोक दिया जाता है. हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है.

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