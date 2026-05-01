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मथुरा में नाव संचालकों के सामने आजीविका का संकट; CM योगी से लगाई गुहार

नाविकों के सामने आजीविका का संकट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: 10 अप्रैल को वृंदावन के यमुना नदी हादसे के बाद सैकड़ों नाव चालकों की जीविका पर संकट आ गया है. पिछले कई दिनों से यमुना नदी में नाव का संचालन पूरी तरह से बंद है. जिला प्रशासन ने नाव चालकों को हादसे का दोषी माना है. जिला प्रशासन और नगर निगम ने नाव चालकों के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं, जिससे उनकी जीविका पर संकट आ चुका है. नाव चालकों ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है. श्रीकृष्ण की नगरी में हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं. यमुना नदी में नौकायन का आनंद भी लेते हैं. 10 अप्रैल को वृंदावन के यमुना नदी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन का चाबुक बेसहारा नाव चालकों पर चला है. यमुना नदी में नाव का संचालन न होने से आर्थिक संकट पैदा हो चुका है. 1200 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट है. वृंदावन के कैसी घाट, पानी गांव, देवराहा घाट, गाऊ घाट, आसकुंडा, विश्राम घाट, सहित दर्जनों घाटों पर 800 से अधिक नाव का संचालन होता है. पर्यटकों से हजारों रुपए की कमाई नाव चालकों को हो जाती है. उसी से नाव चालक अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, लेकिन नाव का संचालन बंद होने के बाद परिवार पर संकट आ चुका है. मथुरा में नाव संचालकों के सामने आजीविका का संकट. (Video Credit: ETV Bharat) नाव चालकों का कहना है कि यमुना नदी में अगर कोई भी हादसा होता है, तो सबसे पहले हम लोग श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए दौड़ते हैं. प्रशासन को तो बाद में खबर दी जाती है. जनपद का प्रशासन तो हमारे ऊपर चाबुक चल रहा है. हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. पिछले कई वर्षों से कोई रजिस्ट्रेशन का नियम नहीं बनाया और न ही किसी प्रकार का बैठक की गई. कभी किसी गोताखोर को सम्मानित नहीं किया और न ही कोई विचार विमर्श किया जाता है. जब बड़े पर्व आते हैं, तो प्रशासन हमारे ऊपर चाबुक चलाते हुए दो-तीन दिनों का नियम बना देता है. अगर नियम बनाने हैं, तो पूरी व्यवस्था बनाई जाए. यमुना जी में किसी की जान बचाई जाती है, तो सम्मानित भी करना चाहिए. 10 अप्रैल को वृंदावन के केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरा हुआ स्टीमर यमुना नदी में पलट गया और हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई. दो दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए. इसके बाद नगर निगम अपनी कुंभकरणी नींद से जागा और नाव चालकों का संचालन बंद कर दिया. सभी नावों का रजिस्ट्रेशन करने का नियम बना दिया. रजिस्ट्रेशन की फीस 5 हजार रुपए है.