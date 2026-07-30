ETV Bharat / state

कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर वोट क्लब बंद; नवंबर से होगी शुरुआत, दर्शकों की एंट्री रहेगी जारी

कानपुर : गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन की ओर से गंगा बैराज पर बोट क्लब का संचालन बंद करा दिया गया था. अब बारिश खत्म होने के बाद कानपुर बोट क्लब का संचालन नवंबर माह से नए आकर्षणों और बेहतर सुविधाओं के साथ शुरू होगा. इसके लिए पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा मानकों को बेहतर करने तथा जलक्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना बनेगी. गुरुवार को ये फैसला गुरुवार को कानपुर बोट क्लब समिति की बैठक में लिया गया. जिसकी अध्यक्षता कानपुर बोट क्लब समिति के अध्यक्ष एवं कमिश्नर के. विजयेन्द्र पाण्डियन ने की.

कानपुर बोट क्लब के सचिव (प्रशासन) आलोक कुमार गुप्ता ने बताया कि कानपुर बोट क्लब जिले की प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं में से एक है. इसे और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कवर्ड एरिया सहित अन्य आवश्यक पर्यटन सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया.

बैठक में मंथन के बाद आयुक्त ने निर्देश दिए कि बोट क्लब के संचालन के लिये चयनित फर्म से अतिरिक्त विकास योजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त किए जाएं. उन्होंने गंगा नदी संरक्षण के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए पर्यटकों के लिए नए आकर्षण विकसित करने तथा बोट क्लब एवं गंगा तट की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया.

केडीए उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने कहा कि बारिश के दौरान सुरक्षा के नजरिेए से बोटिंग संबंधी गतिविधियां को बंद रखा जाए पर इस अवधि में जो भी पर्यटक गंगा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उन्हें आने दिया जाए. साथ ही उनके लिए सुरक्षा के सारे प्रबंध कराए जाएं.