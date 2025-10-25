गोरखपुर में गोर्रा नदी में नाव पलटी, सात लोगों को बचाया गया; लापता किशोर के पिता बोले- 'बेटे का हाथ छूट गया'
सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम, किशोर की तलाश जारी.
गोरखपुर : जिले के झंगहा थाना क्षेत्र के गोर्रा नदी के करही घाट पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. आठ लोगों को लेकर जा रही नाव नदी में पलट गई. हादसे के बाद ग्रामीणों ने सात लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया. एनडीआरएफ की टीम किशोर की तलाश कर रही है. जानकारी मिलते ही प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे.
नाव पर सवार थे आठ लोग : स्थानीय व्यक्ति बृजराज प्रसाद ने बताया कि नाव में सवार लोग करही से बरही की ओर जा रहे थे. इस दौरान नदी के बीचों बीच नाव अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. नाव में जोगिया, बसुही और राजधानी गांव के आठ लोग सवार थे. ग्रामीणों की मदद से सात लोगों को बचा लिया गया. इस दौरान किशोर कृष्णा पानी में डूब गया. जिसकी तलाश की जा रही है.
नदी में समाई मोटरसाइकिल : उन्होंने बताया कि नदी पार करते समय सभी नीचे उतर रहे थे, तभी नाव चालक ने अचानक इंजन चालू कर दिया, जिससे नाव टकराई और एक हिस्सा टूटने से उसमें पानी भर गया. कुछ ही सेकेंड में नाव पलट गई. नाव पर मोटरसाइकिल भी लादी गई थी. वह भी नदी में समा गई.
दीपावली पर घर आया था किशोर : किशोर के पिता मदन चतुर्वेदी ने बताया कि वह बेटे का हाथ पकड़ कर बैठे थे, लेकिन हादसा होने के दौरान बेटे का हाथ उनसे छूट गया और वह नदी की धारा में बह गया. इस दौरान भतीजा भी साथ में था. उसे सुरक्षित निकाल लिया गया. उन्होंने बताया कि कृष्णा वडोदरा में रहकर पढ़ाई कर रहा था. वह अच्छा क्रिकेट खेलता था. वह खिलाड़ी बनने का सपना देख रहा था. दीपावली पर घर आया था. उन्होंने बताया कि पांच साल पहले उसकी बड़ी बहन की भी मौत हो चुकी है.
'नशे में था नाविक' : क्षेत्राधिकारी अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोग नाव के माध्यम से नदी पार कर रहे थे. नाव पलट जाने की वजह से लोग डूब रहे थे. चार लोगों को बचा लिया गया है. एक 15 साल के लड़के की तलाश की जा रही है. एनडीआरएफ की टीम आ रही है. उन्होंने कहा कि यहां के लोकल लोगों ने बताया कि नाविक नशे में था. नाव की स्थिति भी खराब थी. इसके लिए पूरी तरीके से जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा. उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. हादसे की जानकारी के बाद मौके पर जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी राज करन नैय्यर भी पहुंचे.
