प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़ना पड़ा महंगा, नाव पलटने से डूबे लोग
सूरजपुर जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मछली पकड़ने के दौरान नाव पलट गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 3:28 PM IST
सूरजपुर: नाव पलटने से हुए हादसे में तीन लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद से पुलिस और रेस्क्यू टीमों द्वारा लगातार डूबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है.
करंजी थाना चौकी क्षेत्र की घटना
यह पूरा मामला करंजी चौकी क्षेत्र के बतरा डेम का है. देर रात करीब दो नावों में सवार होकर लगभग नौ से दस लोग मछली पकड़ने के लिए डेम में गए हुए थे. इसी दौरान अचानक एक नाव बेकाबू होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार लोग पानी में गिर गए.
हादसे के बाद मची अफरा तफरी
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि तीन लोग गहरे पानी में डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. पुलिस के मुताबिक, डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं. गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से डेम में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
मछली पकड़ने पर लगा है प्रतिबंध
15 जून से डैम और जलाशयों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बावजूद लोग रात के समय नाव लेकर मछली पकड़ने पहुंचे थे. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि प्रतिबंध के बाद भी लोग कैसे जलाशय में पहुंच गए.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं हादसे के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती डूबे हुए लोगों को सुरक्षित तलाशना है. आने वाले समय में लोगों को जागरूक करने और प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने की भी जरूरत है.