लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में नाव पलटी, दूध लेकर लौट रहे थे ग्रामीण, सात ने तैरकर बचाई जान, दो लापता
ग्रामीण दूध लेकर नाव से लौट रहे थे. इसी दौरान बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ गया और तेज बहाव में पलट गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 10:53 PM IST
लखीमपुर खीरी : भीरा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम शारदा नदी में दूध लेकर लौट रहे ग्रामीणों की नाव तेज धारा में पलट गई. नाव पर सवार नौ लोगों में से सात ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दो लोग शारदा नदी की तेज धारा में बह गए. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और देर रात तक तलाश अभियान जारी रहा.
नदी के उस पार स्थित गौढ़ी में भैंस पालन करने वाले ग्रामीण प्रतिदिन की तरह दूध लेकर नाव से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बीच नदी में अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में पलट गई. हादसे के बाद नाव पर सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. तेज धारा के बावजूद सात लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दो लोग नदी की धारा में लापता हो गए.
नाव पर सवार राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वह लोग प्रतिदिन की तरह दूध लेने के लिए नदी के उस पार गए थे. वापस लौटते समय अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई. हादसे के बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए.
हादसे में सुरक्षित बचाए गए लोगों में रामधार पुत्र श्रीराम निवासी बेलहा सिकटिहा, वीरेन्द्र उर्फ चिंटू पुत्र रामसनेही, सुभाष पुत्र शिवचरन, अनूप उर्फ कल्लू पुत्र रामचंद्र, भूरे पुत्र परसराम, राजेंद्र प्रसाद पुत्र भगवानदीन निवासी चकपुरवा तथा सुशील पुत्र जोधा राम निवासी नया पुरवा शामिल हैं. वहीं लापता लोगों की पहचान कल्लू पुत्र रहूफ निवासी ग्राम गंगा बेहड़ तथा सोनू पुत्र बिजेंद्र निवासी ग्राम चकपुरवा के रूप में हुई है.
एसडीएम गोला युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि नाव पर कुल नौ लोग सवार थे. इनमें से सात लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और उनकी स्थिति सामान्य है. दो लोग अभी भी लापता हैं. उनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है.
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