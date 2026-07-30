ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में नाव पलटी, दूध लेकर लौट रहे थे ग्रामीण, सात ने तैरकर बचाई जान, दो लापता

लखीमपुर खीरी : भीरा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम शारदा नदी में दूध लेकर लौट रहे ग्रामीणों की नाव तेज धारा में पलट गई. नाव पर सवार नौ लोगों में से सात ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दो लोग शारदा नदी की तेज धारा में बह गए. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और देर रात तक तलाश अभियान जारी रहा.

नदी के उस पार स्थित गौढ़ी में भैंस पालन करने वाले ग्रामीण प्रतिदिन की तरह दूध लेकर नाव से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बीच नदी में अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में पलट गई. हादसे के बाद नाव पर सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई. तेज धारा के बावजूद सात लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दो लोग नदी की धारा में लापता हो गए.

नाव पर सवार राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि वह लोग प्रतिदिन की तरह दूध लेने के लिए नदी के उस पार गए थे. वापस लौटते समय अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई. हादसे के बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए.