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बिहार में बड़ा हादसा, 15-20 लोग सवार नाव पलटी, 4 अस्पताल में भर्ती

सुपौल में कोसी नदी में नाव पलटने की घटना सामने आयी है. नाव में 15-20 लोग सवार थे. सभी मूंग तोड़ने जा रहे थे.

supaul boat capsized
सुपौल में नाव हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 9, 2026 at 11:33 AM IST

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सुपौल: बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा सामने आया है. भपटियाही थाना क्षेत्र के बनेनिया घाट के समीप कोसी नदी में एक नाव अचानक पलट गई. बताया जा रहा है कि नाव पर करीब 15 से 20 किसान और मजदूर सवार थे, जो नदी पार करके खेतों में मूंग की फसल तोड़ने के लिए जा रहे थे. इसी बीच संतुलन बिगड़ने से यह नाव गहरे पानी में समा गई.

अस्पताल में भर्ती कराए गए चार लोग: नाव डूबने की खबर मिलते ही घाट किनारे चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. स्थानीय तैराकों की मदद से नदी में डूबे लोगों को बाहर निकाला गया. इस हादसे की चपेट में आए चार लोगों की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें तुरंत भपटियाही के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.

छानबीन में जुटा प्रशासन: इस बड़ी दुर्घटना के बीच सबसे राहत भरी खबर यह है कि अभी तक किसी भी यात्री के लापता होने या डूबने की कोई आधिकारिक सूचना या शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. स्थानीय पुलिस-प्रशासन की टीम और गांव के लोग लगातार हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं. प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर सभी यात्रियों की कुशलता की सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है.

supaul boat capsized
सुपौल में नाव हादसा (ETV Bharat)

सीओ और थानाध्यक्ष घटनास्थल पहुंचे: घटना की जानकारी मिलते ही सीओ धीरज कुमार, थआनाध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख घटनास्थल पहुंचे. घटना को लेकर सीओ ने बताया कि कोसी नदी में नाव पलटने की सूचना मिली है. घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है. घटना के बारे में लोगों से जानकारी ली जा रही है. हालांकि अभी तक कोई हताहत की जानकारी नहीं मिली है.

"लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद ही घटना का कारण स्पष्ट पता चलेगा. कितने लोग लापता हैं? इसको लेकर भी जानकारी ली जा रही है. मामले को लेकर आवश्यक पहल की जा रही है. NDRF को भी बुलाया गया है." -धीरज कुमार, सीओ

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